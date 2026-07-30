Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хапоэль Тель-Авив» интересуется Даниэлем Тайсом

«Виллербан» согласовал контракт с центровым Даниэлем Тайсом этим летом, однако сложная финансовая ситуация ставит сотрудничество под вопрос.

Источник: Спортс‘’

Ситуацию отслеживает «Хапоэль Тель-Авив», заинтересованный в приобретении «большого».

Тайс может стать следующим из значимых игроков, после Сильвена Франсиско, который покинет проект Тони Паркера.