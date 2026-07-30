«Хапоэль Тель-Авив» интересуется Даниэлем Тайсом

Ситуацию отслеживает «Хапоэль Тель-Авив», заинтересованный в приобретении «большого».
Тайс может стать следующим из значимых игроков, после Сильвена Франсиско, который покинет проект Тони Паркера.
«Виллербан» согласовал контракт с центровым Даниэлем Тайсом этим летом, однако сложная финансовая ситуация ставит сотрудничество под вопрос.
Ситуацию отслеживает «Хапоэль Тель-Авив», заинтересованный в приобретении «большого».
Тайс может стать следующим из значимых игроков, после Сильвена Франсиско, который покинет проект Тони Паркера.