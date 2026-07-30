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Харден откладывает подписание нового контракта с «Кэвз», чтобы дать клубу время на переговоры по Уотсону

«Кливленд» и Джеймс Харден продолжают обсуждать новый контракт. По данным журналистки ESPN Рамоны Шелберн, одной из причин задержки может быть работа клуба над возможными усилениями.

Источник: Спортс‘’

«Это может произойти довольно скоро. Вопрос в том, будет ли это двухлетний или трехлетний контракт и как именно он будет структурирован — от этого зависит сумма. Но “Кавальерс” все еще изучают варианты с Пейтоном Уотсоном. Думаю, именно поэтому Джеймс дал им больше пространства для переговоров», — сообщила Шелберн.

Ранее сообщалось, что «Денвер» снизил свои требования по возможному обмену Уотсона. Если раньше «Наггетс» рассчитывали получить за форварда два пика первого раунда и два права на обмен выборами, то теперь готовы рассмотреть вариант с одним игроком высокого уровня и одним выбором первого раунда.