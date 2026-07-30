Андрей Ватутин: «Едешко был настоящим подвижником баскетбола»

В истории баскетбола Иван Иванович был невольным заложником того самого паса. Знаю, что одно время он переживал по этому поводу, но затем принял неизбежное и старался популяризировать нашу игру, используя этот эпизод своей ярчайшей карьеры. Хотя и без «золотого» паса его карьера была впечатляющей, а игра — очень яркой. В досье Едешко — десятки титулов и сотни побед с ЦСКА и сборной, как в качестве игрока, так и тренера. При этом любой баскетболист мира только мечтает о столь ярком моменте в своей спортивной жизни, о такой связи с величайшей историей…