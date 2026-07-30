Андрей Ватутин: «Едешко был настоящим подвижником баскетбола»

«Мяч в игру введет Иван Едешко. Три секунды. Передача на Александра Белова — и сборная Советского Союза забивает мяч, победа!». Эти слова, эти эмоции Нины Ереминой помнит каждый из нас.
В истории баскетбола Иван Иванович был невольным заложником того самого паса. Знаю, что одно время он переживал по этому поводу, но затем принял неизбежное и старался популяризировать нашу игру, используя этот эпизод своей ярчайшей карьеры. Хотя и без «золотого» паса его карьера была впечатляющей, а игра — очень яркой. В досье Едешко — десятки титулов и сотни побед с ЦСКА и сборной, как в качестве игрока, так и тренера. При этом любой баскетболист мира только мечтает о столь ярком моменте в своей спортивной жизни, о такой связи с величайшей историей…
Едешко был настоящим подвижником баскетбола. Он всегда был готов прийти, приехать, прилететь, чтобы рассказать любой аудитории про нашу игру. Никто не сможет посчитать, сколько детей пришло в баскетбол благодаря его наполненным вдохновением рассказам. Иван Иванович был невероятно теплым и искренним человеком с хорошим чувством юмора. И, что очень важно, сумел не стать «бронзовым», не ставил себе памятник при жизни.
Для всех нас, его друзей, знакомых, поклонников, настоящих болельщиков, сегодня очень тяжелый день. Искренние соболезнования семье и каждому, кто знал и любил Ивана Ивановича«, — приводит слова Ватутина “Матч ТВ”.