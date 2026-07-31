Икона баскетбола. Не стало автора «золотого паса» Олимпиады-1972 Едешко

«Моему выбрасыванию мяча из-за лицевой линии должен был помешать высоченный Том Макмиллен с ростом 215 см. Он встал прямо у лицевой линии. Перекинуть его было невозможно. Решили, что я отдам мяч Паулаускасу, а он уже сделает передачу вперед. Но Макмиллен отошел, и я отдал пас Саше Белову. Самое сложное было поймать мяч, а забить уже было нетрудно. При этом я хочу отметить, что в этой команде не было лучших или худших. Огромный вклад ведь внес и Сергей Белов, набравший 20 очков, но главное, что была команда. Мы осознали, что сделали какое-то большое дело, только через полгода», — добавил собеседник агентства.