Икона баскетбола. Не стало автора «золотого паса» Олимпиады-1972 Едешко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко скончался в четверг. Об этом сообщила пресс-служба московского ЦСКА.
Как сообщил ТАСС источник, причиной смерти стал инфаркт.
Едешко родился в 1945 году в белорусской деревне Стецки. Баскетболом он увлекся в школьные годы, переехал в Минск и стал выступать за команду Радиотехнического института. В 1970 году разыгрывающего призвали в армию, что в те времена означало переход в ЦСКА. Изначально он не хотел играть за столичный клуб, однако, по его признанию, впоследствии именно там он провел лучшие годы своей жизни.
«Когда я окончил институт, меня забрили в буквальном смысле в армию. После года в армии я получил звание младшего лейтенанта и думал вернуться в Белоруссию, но меня хотели отправить на Дальний Восток, если бы я не остался в ЦСКА. Так я принял решение остаться и хочу отметить, что провел в этом клубе лучшие годы своей жизни», — рассказывал Едешко в интервью ТАСС по случаю своего 80-летия.
«На самом деле я и не мечтал играть с такими звездами, как Сергей Белов, Алжан Жармухамедов, Геннадий Вольнов. С другой стороны, я сам был очень острым игроком в плане организации игры и передачи мяча. Как защитник, я создавал игру команды. У меня был рост 195 см, и я играл первого и второго номера, тогда это было редкостью», — добавил тогда он.
В составе армейского клуба Едешко провел свои лучшие спортивные годы, выиграв Кубок европейских чемпионов и 8 титулов чемпиона СССР.
Успехи в сборной
Успехи Едешко на клубном уровне не могли быть не замечены главным тренером сборной в начале 1970-х годов Владимиром Кондрашиным. В 1971 году Едешко попал в состав сборной СССР на чемпионат Европы и одержал там победу.
«Я тогда не знал, что такое патриотизм, но уже тогда для меня попадание в сборную СССР было вершиной само по себе. Мы играли за свою страну, ничего важнее не было. Понимаете, когда я надевал форму сборной СССР, это было что-то невероятное. Ты разъезжаешь по всему миру, представляешь великую свою страну, и в твою честь играет ее гимн. Это непередаваемые эмоции», — рассказывал Едешко.
Свою главную победу в карьере он одержал в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене. До финального матча советская команда практически не испытывала никаких проблем, однако в финале ее ждали признанные лидеры мирового баскетбола американцы.
Сборная СССР вела большую часть игры, в определенных отрезках имела солидное преимущество, однако за три секунды до конца заключительной четвертой четверти уступала со счетом 49:50. Первый раз мяч был введен Жармухамедовым, однако игра была остановлена из-за тайм-аута. Во второй раз мяч вводил Едешко. Атака не увенчалась успехом, но судьи ошибочно начали отсчет времени, и мяч пришлось вводить в третий раз. Тогда Едешко отдал через всю площадку пас Александру Белову, тот сумел положить мяч в кольцо и принести сборной СССР первое в истории золото в баскетболе.
«Надо сказать, что американский баскетбол был, есть и будет лучшим в мире. Мы на той Олимпиаде планировали занять второе место. За 50 с лишним лет уже огромное количество раз обсуждался момент с пасом. Отмечу, что за три минуты до конца матча Владимир Петрович посадил меня на лавку, но выпустил в тот самый момент, так как был уверен, что я смогу отдать пас», — вспоминал баскетболист.
«Моему выбрасыванию мяча из-за лицевой линии должен был помешать высоченный Том Макмиллен с ростом 215 см. Он встал прямо у лицевой линии. Перекинуть его было невозможно. Решили, что я отдам мяч Паулаускасу, а он уже сделает передачу вперед. Но Макмиллен отошел, и я отдал пас Саше Белову. Самое сложное было поймать мяч, а забить уже было нетрудно. При этом я хочу отметить, что в этой команде не было лучших или худших. Огромный вклад ведь внес и Сергей Белов, набравший 20 очков, но главное, что была команда. Мы осознали, что сделали какое-то большое дело, только через полгода», — добавил собеседник агентства.
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После Олимпиады Едешко в 1974 году стал чемпионом мира. В 1981 году он завершил карьеру игрока и стал тренером. Его главным достижением в карьере тренера стала победа сборной СССР на чемпионате мира 1982 года в качестве ассистента Александра Гомельского. В роли главного тренера в 1992 году Едешко привел ЦСКА к победе в первом в истории чемпионате России.
До последних дней Едешко активно разъезжал по стране, давал мастер-классы и проводил встречи с юными баскетболистами. В 2018 году про победу сборной СССР в Мюнхене сняли фильм «Движение вверх», и имя Едешко вновь стало на слуху даже у тех, кто далек от баскетбола. Сам Едешко называл этот фильм памятником команды. Сам он пережил практически всех своих товарищей по команде, кроме Паулаускаса, и уход каждого он глубоко переживал.
Друг, художник, легенда
Баскетбольная общественность скорбит из-за смерти Едешко. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что олимпийский чемпион был огромной души человеком. «Это легенда, великий и огромной души человек, смешной, классный, — сказал Кириленко ТАСС. — Иван Иванович производил впечатление такого дяди. Мне посчастливилось играть под его руководством, дружить с ним, считать его своим наставником и близким, дорогим другом».
«Конечно, очень горько, очень жалко. Но Иван Иванович оставил о себе колоссальную память и как игрок, и как человек. Момент “золотого паса” — это иконический эпизод в истории баскетбола и спорта. Великий человек, легенда. Пусть земля будет пухом — мы будем помнить и вспоминать о нем постоянно. Он вписал свое имя в историю нашего спорта», — добавил он.
Станислав Еремин, побеждавший на чемпионате мира 1982 года, в беседе с ТАСС отметил, что Едешко был великим баскетбольным художником. «Я опечален новостями, только два дня назад с ним разговаривал, и он был очень оптимистично настроен, — сказал Еремин. — Он планировал сделать операцию и поехать отдыхать в санаторий с женой. Это был человек с настоящим русским характером. Он был заложником тех самых трех секунд, но и без них был великим артистом, настоящим художником».
Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов в беседе с ТАСС назвал пас Едешко одним из ярчайших моментов в истории мирового спорта. «Он легенда отечественного и мирового баскетбола, что тут говорить. Выиграл все возможные титулы и очень многое сделал для нашего спорта, — сказал Тараканов. — Его пас стал одним из ярчайших моментов в мировой истории, и даже если бы он ничего больше не сделал, он бы все равно остался великим, но повторю, сделал он очень многое. Это огромная потеря».
Уход Едешко стал невосполнимой потерей для отечественного спорта, однако сам спортсмен считал, что его жизнь удалась. «Я построил дом, посадил дерево, у меня есть дети и внуки. Я добился всех званий, которые мог достичь спортсмен, стоял на пьедестале, в мою честь играл гимн Советского Союза, я награжден орденами и медалями».