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Иван Едешко не любил вспоминать о легендарном пасе: «Впечатление, что я вышел, отдал тот пас Белову, и после этого с баскетболом закончил»

Журналист Сергей Микулик в своем Telegram-канале поделился опытом общения с легендарным Иваном Едешко, автором победной передачи на Олимпиаде-1972, скончавшимся вчера, на 82-м году жизни.

Источник: Спортс‘’

"Иван Иванович Едешко, добрейшей души человек, прямо обижался: такое, говорил, впечатление, что я весь олимпийский финал просидел на лавке, за три секунды до его окончания Кондрат вдруг обо мне вспомнил — я вышел, отдал тот пас Сашке Белову, и после этого с баскетболом закончил. А мне ведь многие матчи в сборной удавались, и до, и после Мюнхена — хоть бы кто когда-нибудь о них спросил?!

И я Иваныча, конечно, не раз расспрашивал обо всей замечательной его карьере, и историй у меня о нем хватает, но куда ж сегодня без трех-то тех секунд…

Разговорил я однажды Едешко за вкусным столом к какому-то его юбилею.

— Вы с Беловым о чем-то договаривались в тайм-ауте?

— Нет, мы постояли, Петровича послушали, и пошли…

— Ты верил, что может получиться?

— Там голова уже на автомате работала. Я встал на лицевую, а передо мной их центр руками машет. Успел подумать: «Хрен ли он здесь делает, если ему Белова накрывать бы нужно?» Отошел на пару шагов назад — такого громилу попробуй перекинь! И тут, спасибо, конечно, судье.

— Что он ему показал?

— Что есть воображаемая вертикальная линия, через которую нельзя руки переносить. А тот почему-то воспринял этот жест как требование отойти назад. Замкнуло парня — взял и ушел чуть ни в середину зоны!

— Задача сильно облегчилась?

— Еще бы! Мне уже никто не мешал прицелиться!

— Но Белова же держали двое…

— Мне нужно было только перекинуть первого, второго Сашка отыграл когда я еще мяч выбрасывал…

— Корпусом?

— Ну да, под щит его затолкнул. И это в прыжке, спиной к кольцу, борясь за мяч с тем, кто пытался его перехватить! Там мяч-то просто поймать тяжело было, а он…

Прости, Иван Иваныч, если что, но я вроде все правильно запомнил…" — написал Микулик.