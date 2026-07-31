Иван Едешко не любил вспоминать о легендарном пасе: «Впечатление, что я вышел, отдал тот пас Белову, и после этого с баскетболом закончил»

"Иван Иванович Едешко, добрейшей души человек, прямо обижался: такое, говорил, впечатление, что я весь олимпийский финал просидел на лавке, за три секунды до его окончания Кондрат вдруг обо мне вспомнил — я вышел, отдал тот пас Сашке Белову, и после этого с баскетболом закончил. А мне ведь многие матчи в сборной удавались, и до, и после Мюнхена — хоть бы кто когда-нибудь о них спросил?!