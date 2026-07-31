У Гилберта Аренаса было свое правило в «Уизардс»: «Если ты зарабатываешь меньше пяти миллионов — разговаривать со мной напрямую тебе нельзя»

"Я был рок-звездой, детка. Мне никто был не указ. Я даже ввел в команде одно правило. Оно не было строгим, но это все же было правило.
Если ты зарабатываешь меньше пяти миллионов — разговаривать со мной напрямую тебе нельзя. Теперь я суперзвезда. Говори с кем-то, кто получает пять миллионов, и если у них есть эти пять миллионов, они могут передать мне сообщение", — рассказал экс-разыгрывающий.
Аренас провел в «Уизардс» 8 сезонов (2003−2010). За это время команда 4 раза вышла в плей-офф, единожды достигнув второго раунда.