Дрэймонд Грин и Джош Харт вступили в перепалку на тему скидки, сделанной Джейленом Брансоном для «Никс»

В том видео Грин говорит, что такие игроки, как Джош Харт, должны урезать свои зарплаты, а не звезды уровня Брансона. Он отметил, что сам взял меньшую сумму в «Голден Стэйт», когда Стефен Карри и Клэй Томпсон получали 270 и 180 миллионов долларов.
Ролик вызвал ответную реакцию Харта:
«Нам нужно сделать нормой, чтобы взрослые мужчины не считали чужие деньги», — прокомментировал клип чемпион НБА-2026.
Грин в ответ опубликовал следующее:
«Чувак ждал два года, чтобы ответить на то видео? Почему не сделал этого тогда? Давайте сделаем нормой не выскакивать с мнением, только когда вы на коне. Отвечать нужно в тот же момент. Будьте последовательны ВСЕГДА!» — написал Грин.