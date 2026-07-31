Дрэймонд Грин и Джош Харт вступили в перепалку на тему скидки, сделанной Джейленом Брансоном для «Никс»

«Чувак ждал два года, чтобы ответить на то видео? Почему не сделал этого тогда? Давайте сделаем нормой не выскакивать с мнением, только когда вы на коне. Отвечать нужно в тот же момент. Будьте последовательны ВСЕГДА!» — написал Грин.