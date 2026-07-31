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Дрэймонд Грин и Джош Харт вступили в перепалку на тему скидки, сделанной Джейленом Брансоном для «Никс»

На этой неделе в сети завирусился клип из подкаста, записанного несколько лет назад, где форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин критикует решение защитника «Нью-Йорка» Джейлена Брансона сделать скидку команде при подписании контракта.

В том видео Грин говорит, что такие игроки, как Джош Харт, должны урезать свои зарплаты, а не звезды уровня Брансона. Он отметил, что сам взял меньшую сумму в «Голден Стэйт», когда Стефен Карри и Клэй Томпсон получали 270 и 180 миллионов долларов.

Ролик вызвал ответную реакцию Харта:

«Нам нужно сделать нормой, чтобы взрослые мужчины не считали чужие деньги», — прокомментировал клип чемпион НБА-2026.

Грин в ответ опубликовал следующее:

«Чувак ждал два года, чтобы ответить на то видео? Почему не сделал этого тогда? Давайте сделаем нормой не выскакивать с мнением, только когда вы на коне. Отвечать нужно в тот же момент. Будьте последовательны ВСЕГДА!» — написал Грин.