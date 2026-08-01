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Александр Петенев перейдет в «Самару»

По информации телеграм-канала «Перехват», 25-летний форвард Александр Петенев (197 см) продолжит карьеру в «Самаре».

Источник: Спортс‘’

Игрок провел год в «Уралмаше» после ухода из системы «Автодора». В Саратове он выступал на разных уровнях с 2016 года.

В клубе из Екатеринбурга Петенев выходил на площадку на 9,2 минуты в среднем, набирая 1,5 очка и 1,3 подбора.