Интерес «Чикаго» к Беннедикту Матурину «преувеличен»

Руководство «Чикаго» не склонно брать долгосрочные обязательства и предпочитает краткосрочные сделки с опциями команды, как это было с Норманом Пауэллом и Заком Коллинзом. К тому же в прошлом сезоне у команды был переизбыток игроков задней линии, и хотя состав испытывает нехватку снайперских и защитных навыков, потребность в еще одном игроке, который эффективен в проходах, но слаб как бомбардир из-за дуги и распасовщик, не является острой.