Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шакил О’Нил: «Меня фанаты “Лейкерс” не любили, они любили Кобе»

Член Зала славы и экс-центровой «Лейкерс» Шакил О’Нил выразил свое понимание отношения болельщиков команды к Леброну Джеймсу, проведя параллели с самим собой.

Источник: Спортс‘’

— Очевидно, что фанаты любили тебя и Кобе. Почему, как ты думаешь, у них так и не наладилась связь с Леброном, почему они так обходились с ним?

— Меня они не любили, они любили Кобе. Знаете, когда я всем заправляю, со мной трудно иметь дело. Все должно делаться по-моему, и иногда люди с этим не согласны. И когда они убирают тебя оттуда, я в какой-то степени могу понять обе стороны.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше