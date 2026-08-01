Шакил О’Нил: «Меня фанаты “Лейкерс” не любили, они любили Кобе»

— Очевидно, что фанаты любили тебя и Кобе. Почему, как ты думаешь, у них так и не наладилась связь с Леброном, почему они так обходились с ним?
— Меня они не любили, они любили Кобе. Знаете, когда я всем заправляю, со мной трудно иметь дело. Все должно делаться по-моему, и иногда люди с этим не согласны. И когда они убирают тебя оттуда, я в какой-то степени могу понять обе стороны.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
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