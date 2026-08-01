Ротенберг о смерти Едешко: «Его имя навсегда осталось в истории нашего спорта. Мы смотрели фильм “Движение вверх” вместе с игроками сборных России. Он учит никогда не сдаваться»

Именно Иван Иванович отдал «золотой» пас на Александра Белова в финале Олимпиады 1972 года с американцами. История той победы легла в основу фильма «Движение вверх». Мы смотрели его вместе с игроками сборных России, показывали воспитанникам академии «Красная Машина-Юниор». Этот фильм вдохновляет, учит верить в команду, не сдаваться даже тогда, когда времени почти не осталось, всегда играть за свою страну с полной отдачей.