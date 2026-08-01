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Ротенберг о смерти Едешко: «Его имя навсегда осталось в истории нашего спорта. Мы смотрели фильм “Движение вверх” вместе с игроками сборных России. Он учит никогда не сдаваться»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко.

"Ушел из жизни Иван Иванович Едешко — олимпийский чемпион, выдающийся баскетболист и тренер, человек, чье имя навсегда осталось в истории отечественного спорта.

Именно Иван Иванович отдал «золотой» пас на Александра Белова в финале Олимпиады 1972 года с американцами. История той победы легла в основу фильма «Движение вверх». Мы смотрели его вместе с игроками сборных России, показывали воспитанникам академии «Красная Машина-Юниор». Этот фильм вдохновляет, учит верить в команду, не сдаваться даже тогда, когда времени почти не осталось, всегда играть за свою страну с полной отдачей.

Эта медаль стала самой главной в карьере Ивана Ивановича, но не единственной. Он также становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, многократным чемпионом СССР. Завершив игровую карьеру, он продолжил служить спорту уже как тренер, передавая знания и опыт следующим поколениям.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича, его друзьям, ученикам, партнерам и всему баскетбольному сообществу.

Светлая память великому спортсмену!" — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Тот самый пас Ивана Едешко, который мы не забудем — за 3 секунды до конца олимпийского финала.