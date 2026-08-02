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Леброн Джеймс хранит «одну или две» из своих коллекционных карточек стоимостью 5,2 млн долларов на «черный день»

Суперзвезду «Филадельфии» Леброна Джеймса спросили, знает ли он самую высокую цену, которую когда-либо выручали за одну из его коллекционных карточек. Четырехкратный чемпион НБА верно предположил, что это, вероятно, одна из его карточек новичка, но точную сумму он не знал.

Источник: Спортс‘’

Когда интервьюер назвал цифру — 5,2 миллиона долларов в 2021 году — выражение лица Джеймса изменилось.

«О, так сейчас они стоят еще больше, — сказал Джеймс, пытаясь оценить сумму. — У меня, так уж вышло, может быть, есть одна или две таких штуки, запертые в сейфе кое-где. Так что на случай, если для меня когда-нибудь наступит “черный день”, я в порядке».

Затем форвард пошутил, что ему, возможно, придется «заглянуть в тот сейф».

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