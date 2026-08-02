Агент Клюндиковой: «Будущее связано с “Коннектикутом”. Главный тренер “Сан” хорошо знает Машу и ждет ее в команде»

«Для нас это решение стало достаточно неожиданным. Представители “Торонто” связались со мной до появления официальной информации и сообщили о решении клуба. Мы прекрасно понимаем, что профессиональный спорт, а особенно женская НБА, это бизнес. Сейчас “Торонто” для нас уже прошлое, а будущее связано с “Коннектикутом”. Главный тренер “Сан” хорошо знает Машу и ждет ее в команде. При этом сейчас я бы не хотел забегать вперед и делать какие то заявления относительно следующего сезона. Время покажет», — сказал Вадеев.