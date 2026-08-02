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Агент Клюндиковой: «Будущее связано с “Коннектикутом”. Главный тренер “Сан” хорошо знает Машу и ждет ее в команде»

Иван Вадеев, агент центровой Марии Клюндиковой, рассказал, как произошел обмен прав на российскую баскетболистку из «Торонто» в «Коннектиткут».

«Для нас это решение стало достаточно неожиданным. Представители “Торонто” связались со мной до появления официальной информации и сообщили о решении клуба. Мы прекрасно понимаем, что профессиональный спорт, а особенно женская НБА, это бизнес. Сейчас “Торонто” для нас уже прошлое, а будущее связано с “Коннектикутом”. Главный тренер “Сан” хорошо знает Машу и ждет ее в команде. При этом сейчас я бы не хотел забегать вперед и делать какие то заявления относительно следующего сезона. Время покажет», — сказал Вадеев.

Клюндикова пропускает текущий сезон женской НБА, а в прошлом она выступала за «Миннесоту», набирая в среднем 4,4 очка и 3 подбора за 11 минут на паркете.