Совладелец «Милуоки» об обмене Адетокумбо: «Яннис — игрок поколения, но мы почувствовали необходимость омолодить состав»

Время покажет. Нам нужно разумно распорядиться этими пиками. Но осторожный оптимизм есть, хотя нужно быть реалистами. Перестройка — это невесело, и я считаю, что перестраиваться в НБА даже сложнее, чем в НФЛ, но посмотрим", — сказал Хаслам.