Совладелец «Милуоки» об обмене Адетокумбо: «Яннис — игрок поколения, но мы почувствовали необходимость омолодить состав»

"Все зависит от того, что ты получаешь взамен. Яннис — игрок поколения, выиграл чемпионат, но мы почувствовали необходимость омолодить состав. Он был нашим лучшим активом. Мы заложили свое будущее, и, думаю, получили четырех действительно хороших игроков, два пика первого раунда, несколько прав на обмен выборами и один пик второго раунда.
Время покажет. Нам нужно разумно распорядиться этими пиками. Но осторожный оптимизм есть, хотя нужно быть реалистами. Перестройка — это невесело, и я считаю, что перестраиваться в НБА даже сложнее, чем в НФЛ, но посмотрим", — сказал Хаслам.
В течение одного месяца «Браунс» и «Бакс» Хаслама обменяли своих главных звезд: двукратного DPOY Майлза Гарретта отправили в «Лос-Анджелес Рэмс», а двукратный MVP Яннис Адетокумбо стал игроком «Майами».