Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Монако» не допустили к участию в чемпионате Франции в сезоне-2026/27

Действующий чемпион Франции по баскетболу «Монако» не сможет принять участие в чемпионате-2026/27. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Источник: Sport24

«Сегодня “Монако” был проинформирован о решении Апелляционной палаты Федерации баскетбола Франции (FFBB) об отказе в участии в Национальной баскетбольной лиге (LNB) в сезоне 2026/27.

В настоящее время клуб рассматривает возможность подачи апелляции в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) с целью оспорить это решение и получить разрешение на участие в соревнованиях LNB в сезоне-2026/27.

«Монако» также выражает искреннюю благодарность учреждениям княжества Монако и всем, кто продолжает поддерживать процесс реструктуризации клуба и его усилия по выполнению всех нормативных требований, установленных FFBB и LNB", — говорится в заявлении.