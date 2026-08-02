«Монако» не допустили к участию в чемпионате Франции в сезоне-2026/27

«Сегодня “Монако” был проинформирован о решении Апелляционной палаты Федерации баскетбола Франции (FFBB) об отказе в участии в Национальной баскетбольной лиге (LNB) в сезоне 2026/27.
В настоящее время клуб рассматривает возможность подачи апелляции в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) с целью оспорить это решение и получить разрешение на участие в соревнованиях LNB в сезоне-2026/27.
«Монако» также выражает искреннюю благодарность учреждениям княжества Монако и всем, кто продолжает поддерживать процесс реструктуризации клуба и его усилия по выполнению всех нормативных требований, установленных FFBB и LNB", — говорится в заявлении.