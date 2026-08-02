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Симоне Фонтеккьо решил остаться в «Майами», несмотря на более выгодные предложения

Симоне Фонтеккьо рассказал, почему отказался от более выгодных предложений ради «Майами».

Источник: Спортс‘’

Итальянский форвард признался, что получил предложения с большей зарплатой в это межсезонье, но решил продолжить карьеру в составе «Хит».

«Моим приоритетом было остаться в НБА. Пэт Райли сказал мне, что хочет сохранить меня, а затем Эрик Споэльстра дал понять, что действительно рассчитывает на меня. Я всегда чувствовал их доверие, даже когда выпал из ротации», — заявил Фонтеккьо в интервью Lia Capizzi.

Также форвард отметил, что рассчитывает быть полезным игроком в обновленном составе «Майами», где теперь выступает Яннис Адетокумбо.