Симоне Фонтеккьо решил остаться в «Майами», несмотря на более выгодные предложения

«Моим приоритетом было остаться в НБА. Пэт Райли сказал мне, что хочет сохранить меня, а затем Эрик Споэльстра дал понять, что действительно рассчитывает на меня. Я всегда чувствовал их доверие, даже когда выпал из ротации», — заявил Фонтеккьо в интервью Lia Capizzi.