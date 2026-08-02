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Андрес Носьони: «Кобе и Джордан были серийными убийцами. У Леброна другой менталитет»

Андрес Носьони поделился мнением о трех легендах НБА, с которыми ему довелось пересекаться по ходу карьеры. Экс-форвард отдельно отметил различия в подходе к игре у Леброна Джеймса, Кобе Брайанта и Майкла Джордана.

Источник: Спортс‘’

"Кобе Брайант был настоящим серийным убийцей, невероятно конкурентным игроком. Думаю, по своему менталитету он был ближе всего к Джордану.

Я играл против Леброна Джеймса. Для меня он входит в топ-2 или топ-3 игроков НБА, один из величайших. Но я не знаю, было ли у него то, что было у Кобе и Джордана. Они были серийными убийцами, у них был особый настрой. Леброн — настоящая суперзвезда, но я не уверен, что у него такой же менталитет", — заявил Носьони.

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