Андрес Носьони: «Кобе и Джордан были серийными убийцами. У Леброна другой менталитет»

Я играл против Леброна Джеймса. Для меня он входит в топ-2 или топ-3 игроков НБА, один из величайших. Но я не знаю, было ли у него то, что было у Кобе и Джордана. Они были серийными убийцами, у них был особый настрой. Леброн — настоящая суперзвезда, но я не уверен, что у него такой же менталитет", — заявил Носьони.