Артур Калума взял номер «47» (АК-47)

Примечательно, что инициалы и номер Калума составляют аббревиатуру АК-47, отсылающую к прозвищу Андрея Кириленко.
Кроме того, Остин Ривз играет за «Лейкерс» под номером «15», создавая сочетание AR-15.
Новичок «Лейкерс» Артур Калума, подписавший двусторонний контракт, будет выступать под номером «47». В истории клуба еще никто его не носил.
Примечательно, что инициалы и номер Калума составляют аббревиатуру АК-47, отсылающую к прозвищу Андрея Кириленко.
Кроме того, Остин Ривз играет за «Лейкерс» под номером «15», создавая сочетание AR-15.