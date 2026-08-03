«Сакраменто» не рассматривает выкуп контракта Зака Лавина

«Кингз» рассчитывают, что Лавин будет конкурентоспособен и покажет хороший уровень в последний год своего пятилетнего соглашения на 215,2 миллиона долларов, которое он подписал с «Чикаго» в 2022 году. Защитник мог бы искать варианты в других клубах, но выбрал активировать свою опцию игрока на 49 миллионов долларов за сезон-2026/27.