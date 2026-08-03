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Уокер Кесслер и Коллин Секстон вместе отыграли тренировочный матч

Новички «Лейкерс» Уокер Кесслер и Коллин Секстон поучаствовали в полузакрытом тренировочном матче турнира Big A Classic в Атланте.

Кесслер пропустил почти весь прошлый сезон после операции на плече. Секстон же отыграл 68 матчей за «Шарлотт» и «Чикаго», набирая в среднем 15,4 очка, 2,3 подбора, 3,3 передачи и 1,1 перехвата.

На счету баскетболистов три совместных сезона за «Юту».