Уокер Кесслер и Коллин Секстон вместе отыграли тренировочный матч

Кесслер пропустил почти весь прошлый сезон после операции на плече. Секстон же отыграл 68 матчей за «Шарлотт» и «Чикаго», набирая в среднем 15,4 очка, 2,3 подбора, 3,3 передачи и 1,1 перехвата.