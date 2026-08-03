Байрон Скотт о «Филадельфии»: «Талант на бумаге не гарантирует чемпионство»

«Можно вспомнить начало 2000-х. У вас есть Карл Мэлоун, Гэри Пэйтон, Кобе Брайант, Шакил О’Нил, а также Дерек Фишер. У вас невероятный стартовый состав. И на бумаге все говорили: “Они выиграют чемпионство”. Что произошло? Они встретились с “Детройтом” — командой, которая была намного лучше сыграна, более сплоченной и состояла из игроков, которые больше всего на свете хотели победить.
В той команде «Лейкерс» были проблемы внутри коллектива: у Гэри Пэйтона возникали сложности с некоторыми игроками. А Карл Мэлоун был тем, кто пытался всех примирить. Потом Карл получил травму, что сильно повлияло на их шансы на чемпионство, и «Детройт» прошел их со счетом 4−1.
Поэтому талант на бумаге не значит так много. Он означает только одно — у вас есть талант. Но это не гарантирует, что вы выиграете чемпионство", — подытожил Скотт.