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Девин Букер включил Дюрэнта в символическую пятерку всех времен

Звезда «Финикса» Девин Букер по просьбе болельщика назвал символическую пятерку всех времен.

Источник: Спортс‘’

Стефен Карри, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Шакил О’Нил.

Букер ранее выступал с Дюрэнтом за «Санз», но дуэт не оправдал возложенных надежд.

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