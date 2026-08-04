Джейлен Браун о совместной игре с Джеймсом: «Возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен»

"У меня огромные ожидания от нового сезона. Что за возможность! К нам еще и Леброн перешел! Будет столько внимания, нас будут обсуждать весь год… Важная вещь: я люблю учиться. Это одна из моих любимых вещей. И я получу возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен.
На площадке и за ее пределами, учиться и накапливать опыт, который пополнит мою собственную базу знаний. Вот чего я жду", — заявил Браун во время стрима.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше