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Джейлен Браун о совместной игре с Джеймсом: «Возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен»

Новобранец «Филадельфии» Джейлен Браун рассказал об ожиданиях от сезона в составе новой команды и совместной игры с еще одним звездным дебютантом «76-х» Леброном Джеймсом.

Источник: Спортс‘’

"У меня огромные ожидания от нового сезона. Что за возможность! К нам еще и Леброн перешел! Будет столько внимания, нас будут обсуждать весь год… Важная вещь: я люблю учиться. Это одна из моих любимых вещей. И я получу возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен.

На площадке и за ее пределами, учиться и накапливать опыт, который пополнит мою собственную базу знаний. Вот чего я жду", — заявил Браун во время стрима.

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