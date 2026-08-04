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Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Мы даже не близко»

Звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» Леброна Джеймса в теории превосходит его «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда.

Источник: Спортс‘’

"Мы даже не близко, лол. Джоэл — MVP. Джейлен Браун — недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси — участник Матча всех звезд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.

Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру. Дрэймонд — 14 очков за игру, 7 подборов и 6 передач; Стеф — MVP, как и Джоэл. Я не понимаю, как команда «Уорриорз» может быть лучше на бумаге«, — поделился мнением форвард “Рокетс”.

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