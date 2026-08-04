Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Мы даже не близко»

"Мы даже не близко, лол. Джоэл — MVP. Джейлен Браун — недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси — участник Матча всех звезд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.
Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру. Дрэймонд — 14 очков за игру, 7 подборов и 6 передач; Стеф — MVP, как и Джоэл. Я не понимаю, как команда «Уорриорз» может быть лучше на бумаге«, — поделился мнением форвард “Рокетс”.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше