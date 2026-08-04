Байрон Скотт: «Если бы в “Кливленде” не было Хардена, Леброн вернулся бы туда еще один раз»

Вообще говоря, нет такой команды, в которую Леброн бы не вписался. Мы говорим о человеке, который нацелен на передачу. Он никогда не был эгоистичным игроком. Его, скорее, ругали за то, что он готов был поделиться мячом с партнерами. И не брал на себя решающий бросок. Совсем другая философия по сравнению с тем же Кобе. Так что Леброн вписался бы куда угодно. Особенно на данном этапе карьеры.