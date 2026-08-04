«Сакраменто» предлагал Лавину отказаться от опции и провести обмен «сайн-энд-трейд», игрок предпочел 49 млн долларов

Как рассказал клубный инсайдер Дарвин Хэм, «Сакраменто» предлагал Лавину отказаться от опции игрока на сезон-26/27 и провести обмен по схеме «сайн-энд-трейд» в клуб, который более заинтересован в его услугах. 31-летний баскетболист отказался и предпочел 49 миллионов долларов, которые положены ему по действующему контракту.