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«Леброн сказал Эй Ди: “Тебе придется вставать пораньше, чтобы заниматься со мной”. Бывший тренер “Лейкерс” о том, почему Джеймс и Дэвис редко тренировались вместе

Бывший ассистент тренера «Лейкерс» Лайонел Холлинз поделился историей времен совместных выступлений Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса за «озерников».

Источник: Спортс‘’

«Мы выменяли Дэвиса, и он приходит утром в тренажерный зал и говорит: “Леброн! Ты же сказал, что если я перейду сюда, мы будем тренироваться вместе! Чувак, мы же до сих пор не позанимались!”.

Леброн ответил: «Ну, тебе нужно вставать немного пораньше, чтобы тренироваться со мной». И это была правда, потому что Леброн — «жаворонок». Он встает и делает все, что нужно. А Эй Ди спит подольше. Но он приходил и выполнял свою работу. Просто не мог делать это с Леброном, потому что Леброн уже заканчивал", — сказал Холлинз.

История привлекла внимание самого Дэвиса, который в соцсетях прокомментировал ее эмодзи «?», намекая на ложность сказанного.

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