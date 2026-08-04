«Леброн сказал Эй Ди: “Тебе придется вставать пораньше, чтобы заниматься со мной”. Бывший тренер “Лейкерс” о том, почему Джеймс и Дэвис редко тренировались вместе

Леброн ответил: «Ну, тебе нужно вставать немного пораньше, чтобы тренироваться со мной». И это была правда, потому что Леброн — «жаворонок». Он встает и делает все, что нужно. А Эй Ди спит подольше. Но он приходил и выполнял свою работу. Просто не мог делать это с Леброном, потому что Леброн уже заканчивал", — сказал Холлинз.