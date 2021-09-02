Сколько голов Германия забьет Лихтенштейну? Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

Германии достался удобный соперник для первого матча Флика в роли нового тренера сборной. В марте при Лёве немцы обыграли Исландию и Румынию, но неожиданно уступили дома Северной Македонии. Впрочем, бундестим по-прежнему остается фаворитом группы, хоть и не лидирует в ней сейчас. Ожидается, что Флик сделает ставку на игроков «Баварии», с которыми еще недавно выигрывал Лигу чемпионов. Сегодня в старте может выйти сразу 7 футболистов, включая Нойера, Мюллера, Киммиха и Гнабри.

Лихтенштейн остается одной из слабейших сборных мира. Уже в этом отборочном цикле они разгромно проиграли Северной Македонии (0:5) и Исландии (1:4). В квалификации к Евро Лихтенштейн пропустил 31 гол в 10 матчах, здесь эта планка может быть перебита. Германии важно убедительно выиграть первый матч при Флике, многим игрокам нужно проявить себя при новом тренере, так что немцы не должны остановиться после 2−3 забитых голов. БК BetBoom дает на победу Германии с форой −5 коэффициент 2,03. Также можно взять победу Германии с форой −2 в первом тайме за 1,73 в БК «Бетсити».