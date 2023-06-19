Дешам продолжит побеждать: прогноз на матч Франция — Греция

У Франции идеальный результат после трех матчей в квалификации Евро-2024: 9 очков из 9, 8 голов забито, 0 пропущено. Вице-чемпионы мира только что размялись на Гибралтаре (3:0). Интересно, что Дешам выставил там почти всех сильнейших: с первых минут линию атаки составили Мбаппе, Гризманн, Жиру, центр поля держала пара опорников из «Реала» Тчуамени и Камавинга. Учитывая разницу в уровне двух сборных, Гибралтар еще легко отделался, пропустив три мяча. Тот же Мбаппе мог сделать хет-трик, также французы несколько раз попали в каркас ворот.

Новый соперник посерьезнее — Греция. Хоть эта сборная и не выходила на два последних Евро, удивить она всегда может. Греки тоже пока идут со 100-процентным результатом в этой кампании. На их счету победы над Гибралтаром (3:0) и только что над Ирландией (2:1). Лидер сборной Греции — форвард Бакасетас, исправно забивающий и за клуб («Трабзонспор»), и за национальную команду. А может выдать и тонкую передачу, как с теми же ирландцами. После такого старта греки надеются напрямую отобраться на Евро в Германии, но решаться все будет в очных встречах с Нидерландами.

У Дешама богатый выбор среди футболистов на сегодняшний матч. Жиру и Комана в основе могут заменить, например, Коло Муани и Дембеле. Вокруг Мбаппе возник очередной трансферный скандал, но это не помешает ему выйти в старте, все-таки Килиан — новый капитан сборной. Французы выиграли все 10 последних матчей на своем поле в отборах на Евро, и сегодня эта серия, скорее всего, продлится. На победу Франции и тотал меньше 3,5 БК «Бетсити» дает коэффициент 2,04. Греки по привычке сыграют в закрытый футбол, так что много голов тут ждать не стоит. Да и у футболистов уже будет отпускное настроение. Как вариант — можно взять просто тотал меньше 3 за 1,82 в «Лиге Ставок».