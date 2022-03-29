Роналду рвется на ЧМ, Левандовски против Ибрагимовича и другие топ-матчи сборных

Прогноз: Швеция не проиграет в основное время и тотал меньше 2,5 за 2.05.

Польша, как известно, без борьбы вышла в финал стыковых матчей. Вместо встречи с Россией команда Михневича провела товарняк с Шотландией (1:1). Без Левандовского (форварда «Баварии» поберегли) игра у поляков не пошла, к тому же несколько футболистов получили микротравмы. Польская сборная сейчас не в идеальном состоянии, тренера волнует и линия обороны (травма Саламона), и линия атаки (травма Милика). Сказывается и то, что Крыховяк не в оптимальной форме. Надежды Польши связаны, по сути, только с Левандовским и поддержкой своих болельщиков — на стадионе в Хожуве их ожидается более 50 тысяч.

Швеция одолела Чехию в полуфинале — все решил гол Квайсона в дополнительное время (1:0). «Тре крунур» играли в своем стиле: осторожно, выжидая момента улететь в быструю контратаку. Шведы давно действуют в схеме 4−4−2, она им хорошо знакома, неудивительно, что они добиваются неплохих результатов. С Польшей может сыграть Ибрагимович, но, вероятно, тренер Андерссон не будет разрушать «химию» стартового состава (особенно связку Кулусевски — Исак впереди) и прибережет Златана на второй тайм. Учитывая, что обе сборные сейчас не феерят, ждем здесь мало голов и, вероятно, дополнительного времени.

Прогноз: Португалия победит с форой −2 за 2.03.

Все ждали тут зарубу между Португалией и Италией, но получилось совсем по-другому. Македонцы шокировали футбольный мир, одолев команду Манчини на Сицилии. Выставив автобус и допустив больше 30 ударов по своим воротам, Северная Македония не только выстояла, но и огрызнулась в добавленное время. Трайковски дальним ударом застал врасплох Доннарумму. И все это без легенды македонцев Пандева (завершил карьеру в сборной) и лучшего игрока команды Элмаса (был дисквалифицирован).

Португалия, несмотря на победу над Турцией 3:1, тоже вполне могла не выйти в финал стыков. После двух мячей в первом тайме команда Сантуша расслабилась и сначала позволила сопернику забить один гол, а на 85-й минуте Йылмаз пошел бить пенальти. Забей он, неизвестно, как бы все обернулось, но после промаха португальцы добили соперника. Теперь их от ЧМ в Катаре отделяет один шаг, более легкий соперник, чем они предполагали, так что сложно себе представить, что Роналду и Ко его не сделают. Да, македонцы только что выбили Италию, но могут ли они сотворить сенсацию два раза подряд? Тем более Португалия теперь будет настороже.

Прогноз: Сенегал выйдет в следующий раунд за 2.80.

В Африке стыковые матчи играют по привычной схеме: дома и на выезде. Первая встреча в этой паре осталась за Египтом. Мяч после удара Салаха попал в перекладину, отскочил в защитника Сисса и попал в ворота. Больше никому отличиться не удалось, что неудивительно: африканские сборные, как мы недавно видели по Кубку Африки, вообще стали мало забивать. На этом турнире у египтян в плей-офф были 4 ничьи в основное время — три из них со счетом 0:0.

В пользу Египта в этом противостоянии говорит победа в первом матче и игра Салаха. Поэтому египтяне теперь считаются фаворитами на поездку в Катар. Однако шансы Сенегала несильно хуже, а коэффициент на них дают очень приличный. Эта сборная вообще редко проигрывает, особенно дома (последний раз в 2019-м). Звезд здесь больше — вратарь «Челси» Менди, Кулибали из «Наполи»… И, конечно, Мане. Он уже побеждал своего друга Салаха в финале Кубка Африки-2022, почему бы не повторить сейчас? Вряд ли кто-то удивится победе Сенегала 1:0 в ответной встрече и новой серии пенальти.

Прогноз: тотал меньше 1,5 за 2.15.

Еще одно знаковая дуэль для Африки. Камерун 7 раз участвовал в чемпионатах мира, Алжир попадал на мундиаль четыре раза. В первом матче тут тоже все решил один мяч, Слимани забил после навеса со штрафного. Камерун много владел мячом, но пользы из этого не извлек.

В обеих сборных хватает знаковых футболистов. Алжир представляют Марез («Ман Сити»), Беннасер («Милан») и вратарь Мболи, игравший в 2011-м за «Крылья Советов». У Камеруна таких игроков еще больше: Онана («Аякс»), Экамби («Лион»), Шупо-Мотинг («Бавария»). Есть еще опорник Ангисса из «Наполи», но он травмирован.

Алжир провалился на Кубке Африки в январе и теперь может взять реванш за тот турнир, поехав на ЧМ-2022. Победа 1:0 и ответная игра дома — серьезное преимущество. Камерун на домашнем Кубке Африки был только третьим, а теперь может и не выйти на мундиаль. Давление на обе сборные будет серьезное, и много голов здесь тоже ждать не стоит.