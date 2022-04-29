Возможный золотой матч «Зенита», а также чемпионская гонка в Англии и Италии

Прогноз: победа «Динамо» и «обе забьют — нет» за 2.16

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 27, 30.04.2022, 14:00 Динамо - Урал -

Поражение «Динамо» от ЦСКА в предыдущем туре, возможно, решило исход чемпионской гонки. Если бело-голубые проиграют «Уралу», «Зенит» может оформить четвертое чемпионство подряд тем же вечером. Но проиграет ли «Динамо»? Уральцы бьются за выживание и не без успехов: в важнейшем матче с прямым конкурентом ими обыграна «Уфа», но где «Уфа», а где «Динамо»: бело-голубым нельзя терять очки, чтобы как можно дольше сохранять математические шансы на борьбу с «Зенитом», и класса исполнителей должно хватить для победы. Золото от «Зенита», пожалуй, уже не убежит, но гулять Питеру, как обычно, в мае.

У «Урала» все ужасно с атакой: команда с отрывом на последнем месте в лиге по числу забитых мячей — 18 в 26 турах. Почти весь креатив зависит от одного человека — Эрика Бикфалви. «Динамо» должно закрыть румынского голеадора, и вероятность сухого матча достаточно высока.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 за 2.00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 35, 30.04.2022, 14:30 Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль -

Англия обожает Юргена Клоппа. Считается, что он справится со всем, за что возьмется — его даже зовут научить уму-разуму британских политиков. В золотой гонке с «Сити» осечки недопустимы, и «красные» едут на север Англии только за победой. Добыть ее может оказаться труднее, чем выйти в финал Лиги чемпионов, ведь «Ньюкасл» — второй в АПЛ по числу набранных очков в 2022 году, уступая как раз «Ливерпулю». Команда Эдди Хау, усилившись зимой за счет саудовских инвестиций, выдала резкий спурт, поднявший с дна таблицы в ее верхнюю половину.

У «сорок» четыре подряд победы в АПЛ и шесть подряд побед на своем поле, но в основном северяне берут очки с равными себе и более слабыми командами — побед или хотя бы ничьих с топами нет ни одной. Напрячься «Ливерпуль», тренер которого наверняка прибегнет к ротации состава, они заставят, но не более. «Красные» в потрясающей форме этой весной, почти всегда забивают любым соперникам от двух голов, и логично ждать продолжения в Ньюкасле.

Прогноз: победа «Зенита» и обе забьют за 2.65

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 27, 30.04.2022, 19:30 Зенит - Локомотив -

Это потенциально золотой матч для «Зенита», но, как мы уже сказали, вряд ли он окажется таковым. Но праздник в Питере все равно ждут: наконец-то отменены все ограничения по допустимой посещаемости, и этот матч наверняка станет рекордным для нынешнего сезона РПЛ по числу зрителей на трибунах, что поможет сине-бело-голубым добиться результата.

«Зенит», как ни парадоксально для постоянного чемпиона последних лет, очень домашняя команда в этом сезоне. На своем стадионе сине-бело-голубые играют значительно лучше, чем в гостях, где даже обескровленный «Краснодар» минут на десять запер чемпионов в штрафной и, если бы не гол Оздоева в контратаке, мог брать очки.

«Локомотив» в свою очередь одержал уверенную, но без блеска победу над «Нижним Новгородом», однако сейчас соперник совсем другого уровня. «Локо» постоянно пребывает в состоянии перестройки, и чего от него ждать — не совсем понятно. Последние матчи для «железнодорожников» вытаскивали Изидор и Жемалетдинов. Их креатива может хватить на гол в Питере, тем более Сергей Семак все никак не наведет порядок в обороне, но не более того.

Прогноз: двойной шанс Х2 и «обе забьют» за 2.70

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 27, 1.05.2022, 14:00 Спартак - Крылья Советов -

После поражения «Спартака» в Ростове СМИ принялись считать расклады, при которых красно-белым придется по итогам сезона сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Матч с «Крыльями», которые опережают «Спартак» в таблице аж на 7 очков, прямо повлияет на то, станут ли эти фантазии реальностью. «Спартак» почти всегда фаворит на своем поле, вот и сейчас коэффициенты в пользу красно-белых. «Крылья» в минувшем туре тоже проиграли — в гостях «Химкам», еще и крупно, но на игру повлияли два удаления у самарцев, и матчу сопутствовал очередной судейский скандал, который лишь разозлит и дополнительно настроит «Крылья» на то, чтобы дать бой «Спартаку».

У Игоря Осинькина бодрая выстроенная команда, для которой нынешний «Спартак», как ни странно, удобный соперник. Зиньковский, Сарвели, Глушенков великолепно выбегают в контратаки, и обороне «Спартака» придется непросто. Нас ждет вероятный обмен голами, у хозяев должен выстрелить экс-самарец Александр Соболев, но коэффициент 1.86 на «обе забьют» недостаточно привлекателен. Исходя из футбола, который демонстрируют соперники в последних нескольких турах, можно рассчитывать на небольшую сенсацию, поставив против хозяйской победы.

Прогноз: победа «Милана» и тотал меньше 2.5 за 4.10

Футбол Италия 2021/2022 Тур 35, 1.05.2022, 16:00 Милан - Фиорентина -

В Италии с каждым туром все интереснее. Фантастическая развязка матча «Болонья» — «Интер» сделала «Милан» единоличным лидером. «Россонери» осталось выиграть какие-то четыре матча — и они чемпионы впервые с 2011 года. Вот только все соперники непростые. «Фиорентина» сражается за попадание в еврокубки и без боя матч не отдаст. Правда, игра у «фиалок» в последнее время совсем расклеилась: поражение от аутсайдера «Салернитаны» и домашние 0:4 с «Удинезе» — это просто позор.

«Милан» тоже побывал в кризисе, но успех в гостях с «Лацио» и вновь взявшие на себя функции лидеров Жиру и Ибрагимович настраивают поклонников красно-черных на позитив. С учетом турнирного положения и высочайших ставок матч вряд ли выйдет открытым, но «Милан» обязан брать свое.

Прогноз: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.55

Футбол Англия 2021/2022 Тур 35, 1.05.2022, 18:30 Вест Хэм Юнайтед - Арсенал -

«Арсенал» рвется в Лигу чемпионов, «Вест Хэм», вероятно, снова выступит в Лиге Европы, если, конечно, не выиграет нынешний розыгрыш этого турнира, где «молотки» в первом полуфинале только что уступили дома «Айнтрахту». С учетом плотного календаря «Вест Хэму» придется нелегко. Похоже, что Дэвид Мойес и его команда сделали ставку на борьбу за европейский трофей, потому что во внутреннем чемпионате результаты ощутимо пошли на спад: лишь одно очко в последних трех турах. Против «Айнтрахта» еще не все потеряно, поэтому, вероятно, Мойес, как и в недавнем матче с «Челси», даст отдохнуть нескольким лидерам, что еще повышает шансы «канониров» на гостевую победу.

«Арсенал» подряд расправился с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», отгрузив им суммарно 7 мячей, так что и «Вест Хэм» Артете и компании по зубам. В то же время «канонирам» уже пять туров подряд не удается сыграть на ноль, и история противостояния двух лондонских клубов так же говорит в пользу обмена голами.