Сразу три центральных матча в России и встречи с участием чемпионов Испании и Италии

Прогноз: П2 с форой (0) за 2.36

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 9, 9.09.2022, 20:00 Сочи - Динамо -

В вынесенном на пятницу Winline матче 9-го тура РПЛ встречаются серебряный и бронзовый призеры предыдущего чемпионата. После сезона-2021/22 и сочинцы, и динамовцы потеряли нескольких ключевых игроков, сменили главных тренеров, но к осени стабилизировали положение и намерены наверстать упущенное. «Динамо» Славиши Йокановича выглядит солиднее «Сочи» Вадима Гаранина, но в случае победы хозяев «Фишта» команды сравняются в таблице. Однако пока бело-голубые в чемпионате еще не проигрывали ни разу: 4 победы и 4 ничьи. У южан, в свою очередь, целых три поражения, и это не считая Кубка, где клубы РПЛ выставляли полурезервные составы.

Динамовские болельщики ждут возвращения в состав после травмы Федора Смолова и интеграции новичков. «Сочи» продолжает рассчитывать на Нобоа с Юсуповым, от которых зависит практически вся конструктивная игра. Козырей в колоде главного тренера «Динамо» явно больше, но исходя из оценки букмекеров шансы на победу «Сочи» выше. Надо это использовать. С учетом того, что динамовцы играют в гостях, имеет смысл подстраховаться форой (0), но даже так коэффициент на победу гостей получается выгодным.

Прогноз: П1 и тотал меньше 3.5 за 2.48

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 9, 10.09.2022, 17:30 ЦСКА - Краснодар -

Очная встреча главных преследователей «Зенита» по итогам 8 туров обещает выйти жаркой. Обе команды на подъеме и показывают интересную игру в последнее время. Армейцы не знают осечек на своем поле и уступили лишь «Зениту» в гостях, а «быки» оправились от неудачного старта и после разгрома от «Спартака» потеряли очки лишь раз — сыграв вничью в Москве с «Динамо».

Армейская игра выглядит более выстроенной, а состав более укомплектованным, в то время как у «Краснодара» слишком многое зависит от вдохновения Эдуарда Сперцяна и спасений вратаря Матвея Сафонова при не самой надежной игре полевых футболистов в обороне. Против таких соперников, как «Сочи» и «Ахмат», ЦСКА на своем поле выглядел очень внушительно. На этот раз победить будет труднее, но шансы красно-синих выглядят выше, с чем согласны и букмекеры. Чтобы сделать ставку более привлекательной добавим тотал меньше по голам: их в упорной игре соседей по турнирной таблице вряд ли будет много.

Прогноз: П2 и «обе забьют» — нет за 2.48

Футбол Италия 2022/2023 Тур 6, 10.09.2022, 21:45 Сампдория - Милан -

«Милан» победил в дерби с «Интером» и с воодушевлением едет в Геную. Чемпионы Италии пока обходятся без поражений, а «Сампдория» никак не может одержать первую победу. Хуже того, команда Марко Джампаоло в первых трех турах даже не смогла забить. Хорошее настроение миланцев омрачает потеря очков в Зальцбурге в матче Лиги чемпионов, но тем сильнее желание реабилитироваться перед своей торсидой. «Сампа» давненько не побеждала «Милан», а последние две очные встречи завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу фаворита.

На что-то похожее имеет смысл рассчитывать и сейчас. Игра в атаке — главная проблема «Сампдории», пара центральных защитников «Милана» Калюлю — Томори в последнее время действует неплохо, а вратарь Меньян и вовсе поймал кураж, проявив себя в дерби. Напрашивается ставка на сухую победу «Милана».

Прогноз: П1 и тотал меньше 3.5 за 2.20.

Футбол Испания 2022/2023 Тур 5, 11.09.2022, 15:00 Реал - Мальорка -

Лучшая команда Европы победоносно движется по новому сезону, порой встречая сопротивление, но неизменно переламывая ситуацию в свою пользу. У Мадрида шесть побед подряд на старте сезона во всех турнирах, и скромная «Мальорка» — явно не тот соперник, который может прервать серию, тем более, игра состоится в столице Испании. Другое дело, что во всех четырех турах Примеры в матчах с участием «Реала» какое-то время держался счет 1:1 и королевский клуб добивался побед лишь в концовках. Только в Лиге чемпионов в Глазго удалось добиться крупной победы на ноль.

«Мальорка» в прошлом сезоне боролась за выживание, так что 11-е место после четырех туров — неплохой для нее старт. В Мадриде островитянам уже даже довелось победить, но соперник был совсем другой — «Райо Вальекано». В этот раз все будет иначе даже без Карима Бензема, выбывшего из-за травмы на неделю-другую. Со ставкой на исход все понятно, но чем ее подкрепить для хорошего коэффициента? Стиль «Реала» — солидная игра в контроль без голевых феерий, но и явных моментов у собственных ворот. Мадрид пропускал по голу во всех четырех турах, так что ставить на победу всухую рискованно, к тому же на тотал меньше 3.5 дают более выгодный коэффицент.

Прогноз: тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.13

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 9, 11.09.2022, 19:45 Ростов - Спартак -

Валерий Карпин против «Спартака» — это всегда интересно. После поражения красно-белых от «Зенита» и скандального выигрыша «Ростова» у «Торпедо» это еще и встреча соседей по таблице. Конкуренты встречаются между собой в этом же туре, так что ценность возможной победы как лифта в первую тройку еще возрастает. С учетом того, что игра пройдет в Ростове, шансы соперников выглядят примерно равными с несущественным перевесом в сторону «Спартака». Зато у Валерия Карпина как тренера «Ростова» положительный баланс встреч со своей бывшей командой: 5 побед при 3 поражениях в 9 матчах, да и красно-белые на Дону играют тяжело: 8 поражений в 12 матчах с 2010 года.

У «Спартака» продолжает расти лазарет: выбыли один из важнейших игроков середины поля Кристофер Мартинс, соорудивший на пару с Соболевым прекрасный гол в ворота «Зенита», а также Руслан Литвинов, с потерей которого обострились проблемы красно-белых в обороне. Последнего может заменить экс-игрок «Зенита» и «Ростова» Миха Мевля, который только что перешел в «Спартак». Однако и у «Ростова» все не безоблачно. Желто-синие к 9-му туру стали предсказуемы по тактике и составу, а победа над аутсайдером «Торпедо» вышла натужной и не без доли везения.

Выбрать ставку непросто: матч на 3 результата и общая его результативность тоже в тумане. Предположим, что «Спартак», как обычно, будет активен в атаке. Даже в полностью проигранной встрече с «Зенитом» удалось забить гол — в Ростове «Спартак» точно способен на большее.

Игорь Борунов