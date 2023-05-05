«Спартак» не помешает «Зениту», а «Реал» заберет Кубок короля

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.09

Футбол Италия 2022/2023 Тур 34, 6.05.2023, 16:00 Милан - Лацио -

В Италии оформился чемпион, и пока Неаполь гуляет, как не гулял 33 года, севернее не до праздника, ведь надо делить места в еврокубках. «Милан» и «Лацио» делают это в очной встрече. Путевка в Лигу чемпионов уплывает от «Милана», который зачастил с ничейными исходами и уже на 6-м месте. У «Лацио» дела получше, римляне по-прежнему вторые, но два подряд поражения от «Торино» и «Интера» осложнили задачу Маурицио Сарри.

У букмекеров «Милан» — явный фаворит. Видимо, потому что «россонери» обычно сильны дома, но надо учитывать, во-первых, нестабильность команды Стефано Пиоли, во-вторых, распыление сил на два фронта — важнейший первый полуфинал Лиги чемпионов с «Интером» всего через несколько дней. Лучше не трогать исход, а обратить внимание на результативность «Милана» у себя на «Сан-Сиро», а также красноречивую статистику «Лацио», который в 10 последних матчах лишь дважды уходил с поля без гола.

Прогноз: победа «Интера» за 2.50.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 34, 6.05.2023, 19:00 Рома - Интер -

«Рома» с «Интером», выходя на поле «Стадио Олимпико», будут знать исход встречи в Милане, но думать только о собственной игре. Между командами 2 очка разницы в таблице, и борьба отставших от «Наполи» клубов за Лигу чемпионов будет безумной. В отличие от предыдущей пары здесь расклад сил очерчен более четко. «Рома» не может выиграть в трех матчах подряд. Жозе Моуринью, такое ощущение, больше сосредоточен на войне с судьями, чем на работе над ошибками своих футболистов, а впереди еще полуфиналы Лиги Европы с «Байером».

У «Интера» тоже второй фронт, еще более важный и почетный — двойное лигочемпионское дерби с «Миланом», но пока что команде Симоне Индзаги это только помогает. После выхода в полуфинал ЛЧ «Интер» преобразился: четыре победы подряд с общим счетом 13:1, выход в финал Кубка — черно-синяя команда снова набрала ход. Лукаку, Лаутаро, Джеко — все поправили прицел. Не исключено, что «Интер» снова пропустит, но забить должен больше. Несмотря на то что матч в гостях, есть смысл верить в целеустремленность Индзаги, пока Моуринью в свойственной ему манере психует.

Прогноз: победа «Реала» и «обе забьют — нет» за 2.06

В Испании так велико уважение к Кубку короля, что под него расчистили целый уикенд, подвинув матчи Ла Лиги на будни. Состав финала обескураживает многих. «Реал» — понятно, но «Осасуна»? Клуб из Памплоны проводит лучший сезон за последние 10 лет, располагаясь в середине таблицы, хотя были времена и покруче: наваррцы дважды были четвертыми, в 2007 году добрались до полуфинала Кубка УЕФА, где уступили «Севилье», а двумя годами ранее впервые сыграли в финале Кубка страны, уступив «Бетису». Теперь вторая попытка.

В плане ставок не разгуляться: конечно, «Реал» не имеет права упускать трофей, даже с учетом грядущих эпических битв Лиги чемпионов против «Сити». Коэффициент на то, что кубок отправится в Мадрид, очень низкий, а ставить против тоже бессмысленно — уровень соперников несопоставим, хотя «Осасуна», конечно, бой фавориту даст. Можно обратить внимание на то, что памплонцы обычно берут свое надежной обороной, а забивают мало — меньше голов в Примере только у «Эльче» и «Кадиса». С учетом статуса матча «королевскому клубу» почетно будет сыграть на ноль.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.04.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 26, 7.05.2023, 18:00 Зенит - Спартак -

Наполненное сильными и совсем не положительными чувствами друг к другу противостояние выпало на пикантный момент. Если накануне «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом», битва Москвы и Питера может стать очередным «золотым» матчем для «Зенита» в случае победы. Такой расклад будет вдвойне мил болельщикам сине-бело-голубых, хотя все и так понимают, что пятый подряд и десятый по счету с учетом СССР титул, означающий появление второй звезды на эмблеме, никуда не денется.

В последний раз соперники встречались еще в ноябре в Кубке. Подробности игры никто не помнит, и помнить там нечего, зато надолго отложилась в памяти массовая драка в концовке. Вероятность новой драки точно выше, чем повторение удивительного и совершенно нехарактерного счета 0:0. Убирая тот аномальный матч за скобки, констатируем, что игровое состояние команд заметно отличается. «Зенит» — безоговорочный фаворит, и, если Гильермо Абаскаль не придумает что-то гениальное, должен побеждать на классе. У «Спартака» в каждой игре проходят хорошие атаки, поэтому забить на «Газпром-Арене» он может, но пропустить должен больше. Интересно, кто забьет больше — «Спартак» или Малком? Впрочем, рабочая ставка понятна и без ответа на этот вопрос.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.81.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 35, 7.05.2023, 18:30 Ньюкасл Юнайтед - Арсенал -

Матч, который может поставить крест на чемпионских надеждах «Арсенала». «Сити» с рекордсменом-пулеметчиком Холандом уже ушел вперед, а соперник очень серьезный. Хуже было бы только вновь встретиться с «Сити». «Ньюкасл» в этом сезоне на своем стадионе проиграл только один раз — «Ливерпулю», а «Арсеналу» необходима именно победа, разницы между ничьей и поражением почти нет. Игроки не сдаются, Микель Артета не сдается, но «канониров» ждет тяжелейший матч.

В атаке «Арсенал» по-прежнему хорош и даже «Ньюкаслу» должен забить, но и пропускают лондонцы в каждой игре. Даже пребывающий на дне самого страшного кризиса «Челси» забил «Арсеналу» и имел еще несколько хороших моментов. «Ньюкасл» огрехи в обороне не простит тем более. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Ньюкаслу», хотя заметно, что вероятность всех трех исходов примерна равна. «Арсенал» будет играть в свой футбол, а значит, увидим голы в те и в другие ворота, а счет на табло — 2:1, 1:2 или крупнее.

Игорь Борунов

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