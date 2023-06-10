Нунес — Алдана, Оливейра — Дариуш: кто победит на UFC 289

Аманда Нунес — Ирэн Алдана

Аманда Нунес vs Ирэн Алдана Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=850547f3c4fcc2ab&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252811&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аманда Нунес (22 победы, 5 поражений; 13 КО/ТКО, 4 SUB) vs Ирэн Алдана (14 побед, 6 поражений; 8 КО/ТКО, 3 SUB);

Главный бой, титульный поединок в женском легчайшем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Нунес 1.33, победа Алданы 3.80

Прогноз редакции: победа Нунес

«Лучший боец» в истории, в дивизионе, вне зависимости от весовых категорий и т. д. Медиа предпочитают использовать такие ярлыки в преддверии выступлений многих выдающихся атлетов из мира смешанных единоборств. Если говорить о карьере Аманды Нунес — чемпионки UFC сразу в двух весовых категориях, становится очевидно, что ее имя будет фигурировать в любом списке величайших и это не маркетинговый ход. «Львица» не только была беспощадной к соперницам в октагоне, но и показывала, как может продолжать развиваться боец MMA, находясь даже на самом высоком уровне мастерства.

Нунес победила в двадцати двух поединках и проиграла в пяти. 17 раз из 22 победила досрочно, финишировав оппоненток нокаутом или сабмишеном. В титульных поединках одержала 10 побед и проиграла лишь однажды. Пять из этих побед заработала в первом раунде. Статистика Аманды в боях против экс-чемпионок UFC — 7 побед, 1 поражение, которое она реваншировала, забрав пояс у Джулианы Пеньи.

«Львице» понадобилось всего 99 секунд, чтобы уничтожить Ронду Роузи и Крис Сайборг.

В ночь с субботы на воскресенье в канадском Ванкувере бразильянке предстоит первая защита вновь завоеванного пояса в женском легчайшем весе. Нунес будет противостоять в октагоне мексиканка Ирэн Алдана. За спиной у претендентки 14 побед и 6 поражений. UFC планировала провести бой-трилогию между Нунес и Пеньей на этом турнире, однако боец из США получила травму и выбыла, а промоушен дал шанс 35-летней представительнице Мексики.

За неполные 6 месяцев 2023 года трое бойцов из Мексики смогли получить чемпионские пояса UFC. Брендон Морено закончил квадрологию с Дейвесоном Фигередо, победив техническим нокаутом. Яир Родригез засабмитил Джоша Эммета в бою-триллере и стал временным чемпионом. Алекса Грассо сенсационно одолела Валентину Шевченко, став первой женщиной-бойцом из Мексики, которой удалось выиграть титул UFC. Ирэн Алдана надеется продолжить успех мексиканской школы MMA и стать четвертой в этом списке.

Технический арсенал Ирэн строится вокруг сильной школы бокса. Алдана использует традиционный прессинг в мексиканском стиле, эффективнее всего в ее исполнении связки из ударов руками и локтями. Слабым местом в игре бойца команды MMA Lobo из Гвадалахары, штат Халиско, на протяжении всей карьеры в UFC является защита от тейкдаунов и грэпплинг.

Какие навыки «Львицы» могут помочь отстоять титул и нейтрализовать сильные стороны претендентки?

Нунес наносит урон соперницам в стойке, благодаря сумасшедшей ударной мощи, а также прекрасно контролирует схватку в партере, где брутально добивает и ищет выходы на сабмишены. Главный фактор, который повлияет на исход боя, выйдет ли «Львица» в октагон «голодной», как в прошлые годы или же пришло время для того, чтобы золото женского легчайшего веса сменило обладательницу.

Аманда — абсолютный фаворит у экспертов MMAjunkie, 9 представителей портала выбрали бразильянку в качестве победителя и лишь один проголосовал за Ирэн Алдану. Прогноз редакции Sportmail.ru — победа Нунес.

Чарльз Оливейра — Бенэил Дариуш

Чарльз Оливейра vs Бенэил Дариуш Сделать ставку

Чарльз Оливейра (33 победы, 9 поражений, 1 NC; 9 КО/ТКО, 21 SUB) vs Бенэил Дариуш (22 победы, 4 поражения, 1 ничья; 5 КО/ТКО, 8 SUB);

Поединок в легком весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Оливейры 2.16, победа Дариуша 1.78

Прогноз редакции: бой продлится больше 1,5 раундов за 1.52

Пусть Дана Уайт и отказывается подтвердить, что победителю этого поединка гарантирован бой за пояс, в MMA-сообществе понимают — любой результат отразится на выборе соперника для Ислама Махачева. Победная серия в 11 боев Чарльза Оливейры — третий результат за всю истории легкого дивизиона UFC. Предыдущий выход в октагон закончился для бразильца тем, что новый чемпион в категории до 70 кг Ислам Махачев прервал его победную серию.

Бенэил Дариуш продолжает серию из 8 побед подряд. Казалось бы, благодаря выступлению российского бойца, у Дариуша перед глазами готовый сценарий успешного выступления против бразильца. Однако Бенэил чаще, чем Махачев открывается для встречных ударов и не раз за карьеру получал серьезный урон в откровенной рубке. Ставить их набор бойцовских навыков на один уровень — спорное решение.

И Дариуш, и Оливейра — грэпплеры высочайшего класса, оба достигли ранга черных поясов в джиу-джитсу. Бразильский боец — рекордсмен промоушена по количеству досрочных побед и побед сабмишеном. При этом стили работы в партере кардинально отличаются: Бенэил предпочитает контроль в положении сверху, а Чарльз использует любую возможность для того, чтобы атаковать болевыми и удушающими, находясь на спине. Не секрет, что болельщики ожидают от этого противостояния зрелищность и размен ударами на встречных курсах, но нельзя забывать о цене победы на данном этапе для обоих.

Если ритм поединка не будет характеризоваться девизом «победа или смерть», редакция Sportmail.ru прогнозирует, что Бенэил Дариуш возьмет верх при работе первым номером. При этом противоположный исход не будетшокирующим, так как Чарльз Оливейра — феноменально опасный боец как с точки зрения борьбы в партере, так и ударной техники.

Дэн Иге — Нэйт Ландвер

Дэн Иге vs Нэйт Ландвер Сделать ставку

Дэн Иге (16 побед, 6 поражений; 5 КО/ТКО, 5 SUB) vs Нэйт Ландвер (17 побед, 4 поражения; 8 КО/ТКО, 2 SUB);

Поединок в полулегком весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Иге 1.41, победа Ландвера 3.05

Прогноз редакции: победа Иге

Другая пара бойцов, каждый из которых претендует на награду в 50 тысяч долларов за самое зрелищное выступление во время каждого выхода в октагон. Дэн Иге уже сталкивался с элитой полулегкого дивизиона, уступив в пятираундовых поединках Корейскому Зомби и Келвину Каттару. Американский боец эффективно комбинирует работу в стойке и борцовские навыки, а также продолжает от боя к бою добавлять новые техники к своему арсеналу.

Для экспертов не будет сюрпризом если в ближайшие три-четыре года Иге проделает путь к вершине рейтинга полулегковесов. Сейчас ему противостоит бывший чемпион российского промоушена M-1 Global американец Нэйт Ландвер. Боец из Теннесси по прозвищу «Поезд» находится на серии из трех побед, и его ждет самое тяжелое испытание в UFC-карьере в лице Дэна Иге. Стилистически этот поединок нельзя называть удачным для Ландвера, который пропускает достаточно много ударов. Как бы тяжело не было остановить «Поезд», Иге обладает колоссальной ударной мощью, а также способностью задавать темп поединка, набирая очки.

Ставки на UFC 289 Сделать ставку

Сергей Березовский

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