UFC Fight Night: Стрикленд — Магомедов

Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов

Шон Стрикленд vs Абусупьян Магомедов Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f701e764b35b4de1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252976&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шон Стрикленд (26 побед, 5 поражений; 10 КО/ТКО, 4 SUB) — Абусупьян Магомедов (25 побед, 4 поражения, 1 ничья; 14 КО/ТКО, 6 SUB)

Главный бой, средний вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Стрикленда 1.81, победа Магомедова 2.14

Прогноз редакции: победа Магомедова

Шон Стрикленд выступает под баннером UFC с 2014 года, на его счету 18 поединков в промоушне, боец из США занимает седьмую строчку рейтинга средневесов. Шон заработал внимание болельщиков, не только благодаря готовности драться с любым противником, но и своими скандальными заявлениями вне октагона. Впрочем, во время боя Стрикленд тоже любит поговорить, с помощью треш-тока провоцирует соперников зарубиться и забыть о геймплане.

Несмотря на то, что за последние 4 года титулом в среднем весе владели только два человека — Исраэль Адесанья и Алекс Перейра, дивизион остается конкурентным и динамичным, пример тому путь Шона Стрикленда. Всего 2 поединка назад «Тарзан» бился против Перейры за статус претендента, уступив бразильцу с каменными кулаками нокаутом. Затем Джаред Каноннир взял верх над Стриклендом решением судей, таким образом Шон впервые за карьеру проиграл два поединка подряд. Шону Стрикленду удалось вновь завоевать победу в октагоне 15 января 2023 года, после того, как он вышел на замену в главном поединке турнира UFC в Париже. До проигрыша Перейре «Тарзан» вел серию в шесть побед подряд, что является четвертым результатом среди действующих бойцов данной весовой категории. Американец уверен, что победа над Абусупьяном Магомедовым вновь вернет его в титульную гонку.

Нынешний соперник Стрикленда «Абус» Магомедов провел только один бой в UFC, однако дебютировал настолько ярко, что следующий выход в октагон сразу станет главным событием. Уроженец Дагестана нокаутировал Дастина Штольцфуса всего за 19 секунд, это рекорд для среднего дивизиона. Абусупьян до 15 лет жил с семьей в Дагестане, где с раннего детства занимался вольной борьбой. После переезда в Германию Магомедов переключился на занятия кикбоксингом и позднее смешанными единоборствами. «Абус» отлично выступал на европейской MMA-сцене и был подписан в PFL с рекордом 19−3, где в итоге остановился в шаге от победы в гран-при и приза в миллион долларов.

У Стрикленда, в отличие от «Абуса», есть за спиной опыт пятираундовых поединков. Помимо эффективного грязного бокса и любви к размену ударами в стойке, он отлично защищается от переводов в партер. Если бой с Магомедовым пройдет все отведенное время, эксперты портала Sherdog прочат американцу победу решением судей. Среди редакции MMAjunkie прогноз на это противостояние вышел следующим: 8 экспертов за Стрикленда, 3 за Магомедова. Шон славится крепким подбородком, однако его ронял не только Перейра, но и Элизеу Дос Сантос, ударом ногой с разворота. Если «Абус» в режиме берсерка броситься в атаку, исход боя в виде зрелищного нокаута в его исполнении не станет шоком для публики.

Исмагулов — Доусон

Дамир Исмагулов vs Грант Доусон Сделать ставку

Дамир Исмагулов (24 победы, 2 поражения; 12 КО/ТКО, 1 SUB) — Грант Доусон (19 побед, 1 поражение, 1 ничья; 4 КО/ТКО, 13 SUB)

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Исмагулова 1.84, победа Доусона 2.04

Прогноз редакции: победа Доусона

Вторым по значимости боем вечера в Лас-Вегасе станет противостояние Дамира Исмагулова и Гранта Доусона. Бойцы занимают 12-ю и 15-ю позиции рейтинга легковесов, при этом на двоих победили в 43 поединках и проиграли всего трижды. Уровень навыков смешанных единоборств Исмагулова и Доусона нельзя назвать иначе, как элитным. «Казах» чуть было не завершил карьеру по медицинским причинам после схватки с Арманом Царукяном в декабре 2022 года, до этого экс-чемпион M-1 шел на сумасшедшей серии в 19 побед подряд (пять из которых в UFC). Дамир может уверенно вести бой с дистанции, набирая очки за счет точного джеба и ударов ногами. Грант Доусон побеждал в UFC 7 раз, причем последний раз ему удалось выиграть сабмишеном у датчанина Марка О. Мадсена, серебряного призера Олимпиады по греко-римской борьбе. Царукяну потребовалось 20 попыток тейкдаунов в поединке с уроженцем Оренбурга, скорее всего американец постарается реализовать аналогичный план на бой — работа на ближней дистанции и постоянные попытки переводов.

Кевин Ли — Ринат Фахретдинов

Кевин Ли vs Ринат Фахретдинов Сделать ставку

Кевин Ли (19 побед, 7 поражения; 3 КО/ТКО, 8 SUB) — Ринат Фахретдинов (20 побед, 1 поражение; 11 КО/ТКО, 5 SUB)

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Ли 3.15, победа Фахретдинова 1.39

Прогноз редакции: победа Фахретдинова

Ринат Фахретдинов — неудачный противник для Кевина Ли, возвращающегося в UFC после двухлетнего отсутствия. Несмотря на то, что американец был одним из самых ярких представителей легкого дивизиона, Кевину удалось лишь единожды побороться за временный титул, тогда его финишировал Тони Фергюсон. С учетом этого результата Ли проиграл 5 из семи поединков и его пути с промоушеном разошлись. С тех пор мы видели Кевина в деле лишь против Диего Санчеса, более молодой атлет взял верх решением судей. Колумнист Yahooo Sports Кевин Айоле отмечает, что если бы американский боец завершил карьеру, болельщики запомнили бы его как невероятно одаренного атлета так и не реализовавшего потенциал на профессиональной арене. Фахретдинов не проигрывал с 2013 года, с точки зрения навыков боец татарского происхождения готов ко всему, что может предложить в октагоне Ли. Прогнозируемый редакцией исход — победа Рината.

Ставки на UFC Вегас 76 Сделать ставки

Сергей Березовский

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