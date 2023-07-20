Российская Зенит-лига. Когда закончится бразильский сериал

Еще есть рекорд «Спартака», не побитый «Зенитом»

В Российской Премьер-лиге продолжается доминирование «Зенита», который выиграл пять чемпионских титулов подряд и в субботу в Нижнем Новгороде начинает поход за шестым. Желанная вторая звезда на эмблеме клуба появилась, но, как ни странно, еще есть какие-то достижения в споре с конкурентами, которые «Зениту» пока не покорились, и в чем можно черпать мотивацию. Пять подряд чемпионств — это круто, но у «Спартака» с 1996-го по 2001 год было шесть подряд. Как раз в 2001 году и завершилась эпоха Олега Романцева и доминирования красно-белых. Окажется ли эра Сергея Семака дольше?

С одной стороны, глупо отрицать, что в такой ситуации без каких-то форс-мажоров сине-бело-голубые, конечно, остаются главными, если не единственными настоящими претендентами на первое место, с другой — чем дольше серия, тем вероятнее, что она прервется. Не может у команды Сергея Семака всегда все получаться, а у конкурентов из сезона в сезон повторяться кризисы. Когда-нибудь ситуация изменится.

Может ли так случиться в этот раз? Эксперты не очень в это верят. То ли расчеты где-то зависли, то ли на самом деле «Зенит» настолько всех сильнее, но, например, БК Winline предлагает сейчас сделать ставку на очередное петербургское золото с тем же коэффициентом, что год назад — 1.27. Стоит ли рисковать ради такого скромного выигрыша — решать вам.

Статистика последних пяти лет говорит, что это то же самое, что банковский процент по вкладу. Но любой самый надежный банк когда-нибудь может «лопнуть».

У «Зенита» два главных конкурента. Оба из Москвы

Необходимым условием для смены власти является провал действующего чемпиона. Из-за чего он может произойти? Судя по событиям этого лета в силе того самого с легкого языка Артема Дзюбы «Зенита Рио-де-Жанейро» таится и его главная слабость. Уже в матче за Суперкубок против ЦСКА было видно, как «Зениту» не хватает в полузащите Вендела, который завис в Бразилии и не факт, что продолжит карьеру в России. Если, о чем сейчас много разговоров, уйдут еще и лучший бомбардир Малком с одним из главных затейников Клаудиньо, удастся ли компенсировать потери? Не все бразильцы одинаково полезны, а других лидеров «Зениту» не хватает.

Тут на сцене и появлются два основных, если верить букмекерам, соперника. Номер один по классике московский «Спартак». Если красно-белые обретут стабильность, не потеряют своего лидера Промеса, к которому есть предметный интерес у голландских правоохранителей, не подведет молодой тренер Гильермо Абаскаль, вольются в состав новички, обойдутся без провалов российские игроки, которые для «Спартака» значат больше, чем для «Зенита» (Селихов, Джикия, Зобнин, Соболев и другие), — может, спартаковцы вернутся на позиции 2017 года и снова осчастливят миллионы своих болельщиков? Верите? Тогда делайте на это ставку в БК Winline c красивым коэффициентом 10.0.

Практически такие же шансы на успех у земляков и принципиальных соперников «Спартака» из ЦСКА. Только что в Казани мы видели, как армейцы, действуя от обороны, значительно превзошли «Зенит» по созданным моментам и практически ни разу не позволили угрожать собственным воротам. В серии пенальти Кержаков оказался удачливее Акинфеева, но никто не поспорит с тем, что по игре ЦСКА выглядел лучше. Если то же повторится на дистанции в 30 туров, конечно, красно-синие — реальный конкурент за титул, а болельщика, который успешно предскажет возвращение ЦСКА на вершину впервые с 2016 года, ждет 11-кратное умножение ставки.

Любителям сенсаций: присмотритесь к «Локомотиву», «Краснодару» и «Динамо»

Именно эти три клуба по предстартовым прогнозам специалистов имеют хотя бы теоретические шансы бороться за первое место. С «Локомотивом» все более понятно: команда Михаила Галактионова отлично смотрелась по весне и хорошо собирала очки, что позволило очень быстро переместиться из зоны борьбы за выживание в верхнюю половину таблицы. При той же динамике, действительно, железнодорожники должны сражаться за высокие места в сезоне-2023/24, тем более, клуб сохранил штаб и всех лидеров, делавших погоду в Черкизове на заключительном отрезке чемпионата: Дзюбу, Глушенкова, Пиняева, Лантратова. На первый с 2018 года чемпионский титул «Локо» можно поставить с коэффициентом 25.0.

Есть у «Зенита» соперники и за пределами Москвы. Прежде всего, это амбициозный «Краснодар», который в минувшем сезоне был в одной серии пенальти от первого в истории клуба российского трофея в розыгрыше Кубка России. В чемпионате птенцы Сергея Галицкого трижды были третьими (2015, 2019, 2020), но выше пока не поднимались и никогда реально не боролись за золото. Может, уже пора? У «быков» прекрасные вратари, качественные исполнители во всех линиях, никуда пока не рвется главная краснодарская звезда Эдуард Сперцян — объективных шансов немного, но само развитие краснодарского клуба предполагает рано или поздно борьбу за самые высокие места. Шансы «Краснодара» оцениваются так же, как «Локомотива»: это уже заявка.

Матч-открытие нового чемпионата сразу даст много информации, ведь это игра «Краснодара» с «Динамо» в столице. Болельщиков бело-голубых минувший сезон расстроил: девятое место после третьего — это провал, и сербский тренер Славиша Йоканович в Москве не задержался. Зато с чехом Марцелом Личкой связан сдержанный, но оптимизм: он прекрасно работал с «Оренбургом», в России его уже ничем не удивишь, из всех иностранных тренеров в последние годы он прижился, пожалуй, лучше всех. Состав для подвигов ему выделен хороший, особенно если Арсен Захарян пока не уедет в Европу, не утратив при этом мотивацию. О чемпионских титулах «Динамо» помнят только люди пенсионного возраста, но в топ-6 кандидатов, по оценке букмекеров, динамовцы входят. Коэффициент 30.0 намного выше, чем был год назад, после бронзовых медалей, но это значит, что у динамовцев есть хотя бы теоретический шанс переписать историю.

Игорь Борунов

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