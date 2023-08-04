«Спартак» в Казани, столичное дерби, «Зенит» против «Динамо» и внезапный Роттердам

Прогноз: победа «Фейеноорда» и тотал больше 2.5 за 3.00.

Европейский футбол просыпается от летней спячки, и одними из первых это сделают в Нидерландах, где сегодня разыграют Суперкубок чемпион страны «Фейеноорд», который еще недавно был уверенно последним в большой голландской тройке клубов, и обладатель Кубка, а заодно вице-чемпион ПСВ. Да, не удивляйтесь, «Аякс» впервые с 2009 года финишировал только третьим, а в финале Кубка уступил эйндховенцам в серии пенальти. Забавно, что трофей, за который сразятся команды, назван именем Йохана Кройфа, которому такой состав участников не очень бы понравился, хотя последним клубом легенды «Аякса» был как раз «Фейеноорд».

Как обычно в голландском футболе, местные гранды очень результативны, даже в очных встречах. Все ждут от принципиальной, но отчасти выставочной игры града голов — тут достаточно уверенно можно брать и ТБ 3.5 за 2.69, но советуем обратить внимание на то, что нынешний Суперкубок пройдет в роттердамской твердыне «Фейеноорда» «Де Кейп», где очень сложно победить кому-то кроме хозяев арены. Например, ПСВ несмотря на свои регалии не выигрывал тут пять лет, а то, что в предыдущем триумфальном сезоне чемпионский состав команды Арне Слота ни разу не смог обыграть ПСВ, лишь добавит хозяевам мотивации прекратить это безобразие. Важно и то, что гостям во вторник стартовать в квалификации Лиги чемпионов, и для подопечных Петера Боса игра с австрийским «Штурмом», конечно, важнее, в то время как роттердамцы уже в основной сетке ЛЧ и могут не экономить силы.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Ростова») и «обе забьют — да» за 2.50

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 15:00 Крылья Советов - Ростов -

В России, тем временем, позади уже пара туров плюс старт Кубка, и сказать о текущем уровне команд можно больше. «Крылья» неделю назад в жаркой Самаре устроили на пару с «Динамо» шоу с 6 забитыми мячами и вообще начали сезон весело: с учетом кубка победа, поражение, ничья и разница мячей 7:7. Пока для коллектива Игоря Осинькина залихватская атака компенсирует грубые ошибки в обороне. Но теперь в Самаре гостит куда более сдержанный «Ростов», зато команда Валерия Карпина идет без поражений и в предыдущем туре по делу отобрала очки у чемпионов из «Зенита» (1:1), пусть ответный гол и родился лишь благодаря пенальти на 3-й добавленной минуте.

«Ростов» наконец-то заявил новичков, и мы увидели их в игре против «Зенита», особенно ярко выглядел иранский атакующий полузащитник Мохеби, который как будто всю жизнь играл в России и никого не стал стесняться. В том же матче желто-синие потеряли ведущего защитника Осипенко. Максим всю неделю не тренировался в общей группе и вряд ли готов играть. Обе команды забивают в каждом матче, от чего и оттолкнемся в ставке, но «Крылья» еще и пропускают простые мячи, поэтому, хотя букмекеры и считают победу хозяев вероятнее успеха гостей, доверимся сбалансированной и надежной модели игры Карпина. 4-я команда РПЛ прошлого сезона способна увезти из Самары хотя бы ничью.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Спартака») и тотал больше 2.5 за 2.30.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 17:30 Рубин - Спартак -

У «Спартака» что ни матч, то ностальгические флэшбеки из прошлого. Лет 15 назад эти клубы боролись за самые высокие места, причем Казань одерживала верх в этой борьбе. «Рубин» снова в высшем эшелоне нашего футбола, и амбиции команды Рашида Рахимова не ограничиваются борьбой за выживание, хотя побед в сезоне пока нет: две ничьи и поражение в Кубке. Команда Гильермо Абаскаля на старте добивается главного — результата. Три победы, правда, все три нервные, и вот уже спартаковские болельщики осторожно начинают надеяться сами знаете на что. В атаке у красно-белых все красиво, всегда от двух забитых мячей, причем герои меняются, то это внезапный бомбардир Хлусевич, то уже освоившийся новичок Бонгонда, то привычный лидер Промес. Зато как сыграть на ноль, этот «Спартак» пока не знает, и пропускает аккуратно по голу от любого соперника.

«Спартак» — фаворит матча в Казани, но не слишком категоричные коэффициенты намекают на возможность и других исходов, а вот стабильность красно-белых станет чем-то новым и непривычным по последним сезонам. Вспомним, что «Рубину» больше всего удался матч как раз с командой заведомо сильнее, которая забирает мяч и диктует игру: «Локомотив» еле унес ноги после казанских контратак. Поэтому будем осторожны, отметим, что чемпионат на старте радует нас более-менее равными играми с обменом голами, но класс есть класс, и Х2 — это то, чего следует ждать, а если «Рубин» не забьет свой гол, полезный для ставки на тотал больше, так его забьет «Спартак».

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.03

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 5.08.2023, 20:00 ЦСКА - Локомотив -

Все любят дерби, а ЦСКА — «Локомотив» сейчас одно из самых интересных. Оба коллектива полны решимости вернуть себе статус доминаторов российского футбола, и в субботу мы увидим, кто лучше к этому готов. Снова при изучении игры команд на старте сезона первое, что бросается в глаза, это высокая результативность. «Локомотиву» в каждом матче главное не слишком увлекаться собственным огромным, возможно, лучшим в лиге атакующим потенциалом и не забывать о балансе. ЦСКА при известных кадровых проблемах, травмах и несоответствии трансферов на выход трансферам на вход весьма бодр в атаке и далеко не ко всем голам в матчах с участием армейцев, слава богу, причастен неутомимый судья Безбородов.

В ставке «обе забьют — да» на этот матч мы ведь не сомневаемся, правда? Но для хорошего выигрыша нужно что-то еще, и легко понять, что: больше голов. Пусть Федор Чалов и оформил свой хет-трик в Грозном ударами с точки, но в целом армейцы создали аж 9 голевых моментов. «Локомотив» просто кайфует от собственной атаки, и даже если что-то не получается у Артема Дзюбы, его порыв всегда подхватят Изидор, Тикнизян, Пиняев и Глушенков. Самый легкий для ставки матч: берем голы и наслаждаемся ярким футболом.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.25.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 3, 6.08.2023, 19:00 Зенит - Динамо -

У «Зенита» и «Динамо» все сложнее, и не всегда на первый план выходят голы, бывают скандалы и нефутбольные истории, но всегда крайне высоко напряжение. «Зенит» не соответствует нынешним трендам РПЛ на обмен голами и высокую результативность и пока играет по принципу «мы забьем, сколько получится, а вы не забьете вообще», который вполне эффективен, но одно неосторожное движение Андрея Мостового в концовке матча с «Ростовом» сразу привело к потере двух очков. Пока нет уверенности, что Матео Кассьерра справится с прошлогодним графиком Малкома по забитым мячам, и вопрос, кто заменит бразильца в атаке «Зенита», крайне актуален. У «Динамо» потенциальных бомбардиров даже слишком много, но пока игра при новом главном тренере Марцеле Личке хаотичная, и по числу пропущенных мячей команда делит последнее место с явным аутсайдером «Факелом».

На своем стадионе «Зенит» обязан использовать эту уязвимость, даже если выйдет на игру вообще без бразильцев, чего, конечно, не будет. Но и ждать разгрома от действующих чемпионов, которые решили интереса ради стараться побеждать с одним ударом в створ за матч, тоже не приходится. Но «Динамо» как раз подходящий спарринг, чтобы многократные чемпионы поправили эту обескураживающую статистику. Вялая атака «Зенита» против проблемной обороны «Динамо» — по-своему интересно и непредсказуемо. У букмекеров мало сомнений в победе «Зенита», но на этом не сорвать куш. Именно в этой игре с учетом истории противостояния, и того, что обе команды парадоксально неудобные соперники друг для друга, можно попробовать предсказать такой нехарактерный для лета 2023 года в РПЛ низовой матч.

Игорь Борунов

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