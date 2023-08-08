Спорт Mail.ru опубликовал обновленный рейтинг букмекеров

Обновленный рейтинг, опубликованный 8 августа, возглавила букмекерская компания Winline. По сумме оценок по всем параметрам БК Winline набрала 64,7 балла. Второе место заняла компания Фонбет, набравшая 64,6 балла. На третьем месте расположилась букмекерская компания BetBoom, получившая 64,0 балла.

Ознакомиться с полным рейтингом вы можете по ссылке.

Рейтинг букмекеров составлен по итогам исследования, которое базируется на онлайн-опросе, проведенном на независимой онлайн-панели. В опросе приняли участие 1002 пользователя Рунета от 18 лет и старше, кто сделал хотя бы одну ставку в течение последнего год. Выборка репрезентативна генеральной совокупности Российской Федерации по географии и социально-демографическому составу.

Респондентам предлагалось выбрать из 15 наиболее крупных букмекерских компаний те, в которых они делали ставки за последний год, а затем оценить каждого букмекера по набору критериев. Букмекеры для оценки выбирались случайным образом среди тех, с которыми респондент имел опыт взаимодействия.