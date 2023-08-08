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17:25 (мск)

Спорт Mail.ru опубликовал обновленный рейтинг букмекеров

Исследовательская платформа VK подготовила очередной рейтинг российских букмекерских компаний. В список вошли 15 легальных букмекерских контор, работающих в России. Каждая компания была оценена по 14 параметрам.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок

Обновленный рейтинг, опубликованный 8 августа, возглавила букмекерская компания Winline. По сумме оценок по всем параметрам БК Winline набрала 64,7 балла. Второе место заняла компания Фонбет, набравшая 64,6 балла. На третьем месте расположилась букмекерская компания BetBoom, получившая 64,0 балла.

Ознакомиться с полным рейтингом вы можете по ссылке.

Рейтинг букмекеров составлен по итогам исследования, которое базируется на онлайн-опросе, проведенном на независимой онлайн-панели. В опросе приняли участие 1002 пользователя Рунета от 18 лет и старше, кто сделал хотя бы одну ставку в течение последнего год. Выборка репрезентативна генеральной совокупности Российской Федерации по географии и социально-демографическому составу.

Респондентам предлагалось выбрать из 15 наиболее крупных букмекерских компаний те, в которых они делали ставки за последний год, а затем оценить каждого букмекера по набору критериев. Букмекеры для оценки выбирались случайным образом среди тех, с которыми респондент имел опыт взаимодействия.

При отборе критериев для оценки респондентами деятельности букмекерских компаний учитывались наиболее важные параметры, которые были определены с помощью экспертных интервью: разнообразие видов спорта, на которые можно ставить; величина коэффициентов; линия в лайве / прематче; понятность описания ставок; удобство и скорость вывода средств; удобство мобильной версии сайта; советы экспертов, статистика, аналитика и так далее. Всего для составления рейтинга учитывались 14 критериев, по которым можно было поставить оценку от 1 до 5 баллов или выбрать вариант «Затрудняюсь ответить». Оценка каждого букмекера в целом считалась как среднее по каждому критерию и не учитывала вариант «Затрудняюсь ответить».

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