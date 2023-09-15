ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» должны брать очки, а Захаряну трудно против «Реала»

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Прогноз: победа ЦСКА и «обе забьют — да» за 3.35

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 8, 16.09.2023, 14:00 ЦСКА - Крылья Советов -

«Крылья» отлично стартовали и все еще идут в 3 очках от первого места, но на дистанции для молодого и дерзкого коллектива Игоря Осинькина неизбежна корректировка, хотя очки, заработанные на старте, пригодятся самарцам, чтобы не нервничать, как в прошлом сезоне, и дальше радовать болельщиков ярким результативным футболом.

ЦСКА Владимира Федотова на перепутье. Армейцы нестабильны, но та обойма игроков, которая есть у красно-синих, не позволит рухнуть в явный кризис. Серия ничьих — временное явление, ЦСКА умеет прибавлять по ходу сезона. «Крылья» на 3 очка выше в таблице, но велика вероятность, что команды сравняются после 8-го тура, потому что на своем поле красно-синие доминируют в матчах с любыми соперниками, даже отрезками с «Зенитом», а самарцы при несомненном прогрессе остаются домашней командой и на выезде с начала сезона одержали лишь одну победу еще в июле. При этом «Крылья» немало атакуют даже в гостях и из 10 матчей лишь в одном ушли без забитого гола. Армейцы небезупречны у своих ворот, а усилил оборону один лишь Келлвен, который пока непонятно, как себя проявит. Поэтому предлагаем рискованную, но обоснованную ставку с большим коэффициентом.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 2.00.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 5, 16.09.2023, 17:00 Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити -

Матч тура в Англии. Встречаются клубы лидирующей группы, которые в этом году еще и взяли титулы в Европе. Обе команды после 4 туров не знают поражений и выиграли 7 из 8 матчей на двоих, а также в лидерах по забитым голам, так что в Лондоне будет интересно. «Манчестер Сити» — фаворит с отрывом, и глупо это игнорировать. Гвардиоле не в первой решать проблему с потерей многострадального Кевина де Брейне, а великий и ужасный Эрлинг Холанд снова вышел на привычный уровень скорострельности.

«Вест Хэм» качественно провел лето и несмотря на расставание с Декланом Райсом за сумасшедшие деньги, ни стал ни капельки слабее, чем в прошлом сезоне. Джеррод Боуэн и Джеймс Уорд-Проуз кошмарят АПЛ результативностью (3+1 у первого и 1+3 у второго), и даже против «Сити» «молотки» при своей публике не захотят сидеть в обороне. Что в конечном счете их и подведет, но матч обречен на яркие моменты и высокую результативность. Из 6 последних очных встреч ТБ 2.5 «зашел» в четырех.

Прогноз: двойной шанс 1Х (победа «Спартака» или ничья) и «обе забьют — да» за 1.93

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 8, 16.09.2023, 19:00 Спартак - Сочи -

Встречи «Спартака» и «Сочи» всегда интересны и нередко проходят с налетом скандала, поэтому не обойдем вниманием битву команд, занимающих 9-е и 12-е места в таблице. Матч должен был пройти в Сочи, но лето на юге было особенно жарким, и газон «Фишта» пострадал, а в Москве, конечно, расклад сил меняется в пользу красно-белых, которым крайне необходимы победы и очки. А сочинцам разве нет? Команда Дмитрия Хохлова довольно неожиданно оказалась у самой зоны вылета, так что и те и другие на данный момент официально в кризисе.

«Сочи» — неудобный соперник для «Спартака», но это на «Фиште» «Спартак» пока не побеждал, а на своем стадионе у красно-белых все не так плохо: 2 победы, ничья и поражение, причем последнюю дуэль на «Открытие-Банк Арене» москвичи забрали с преимуществом — 3:0. На ноль в этот раз рассчитывать сложно: «Спартак» неубедителен в обороне, а Абаскаль отказывается признать проблему. 18 пропущенных в 10 матчах при единственной сухой игре — это плохо. У «Сочи» нулевая реализация в последних трех матчах, но команда смело идет в атаку, и «Спартак», который любит сам создавать угрозы своим воротам, как это было в Краснодаре, удобный оппонент, чтобы прервать плохую серию, а вот на очки «Сочи» сейчас рассчитывать непросто.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.97.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 4, 16.09.2023, 19:00 Интер - Милан -

Пусть чемпионат Италии только стартовал, но красиво, что в миланском дерби сойдутся два лидера Серии А и единственные клубы, которые пока только побеждают. Кого-то точно ждет осечка. Оба миланских гранда активно провели лето, расставшись с целой группой футболистов и пригласив нескольких новичков, которые сразу принялись активно проявлять себя. Так у лучшего снайпера «Интера» Лаутаро теперь есть отличный ассистент в лице Маркуса Тюрама, а в «Милане» мгновенно освоился Кристиан Пулишич, с которым Оливье Жиру обрел какую уже по счету бомбардирскую молодость. «Интер» в трех турах не пропустил ни одного гола, смена Онаны на Зоммера в воротах не ухудшила надежность, а в атаке особенно впечатлил разгром «Фиорентины» (4:0). «Милан» допускает больше ошибок сзади, но справился с «Ромой», от которой ждут многого, даже в гостях.

Интересно, как обновленные коллективы Индзаги и Пиоли проявят себя друг против друга. «Интер» считается фаворитом дерби, но разница в коэффициентах не принципиальна. Угадать исход трудно, зато можно положиться на то, что в последнее время миланское дерби вновь стало низовым: «Милан» не может забить «Интеру» уже четыре матча подряд, а черно-синие берут свое надежно и без феерии в атаке. Вероятно, и теперь матч выйдет закрытым.

Прогноз: победа «Зенита» и «обе забьют — да» за 3.55

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 8, 17.09.2023, 16:30 Рубин - Зенит -

«Рубин» не назовешь главным ньюсмейкером российского футбола, но на флажке трансферной кампании казанцы отличились, устроив непрерывный поток объявлений о новичках, которых набралось пять за вечер. Поэтому трудно говорить о том, какой состав Рашид Рахимов, который кстати не раз обижал «Зенит» с разными клубами, выставит на матч. «Зенит» усилился точечно, по игроку на амплуа, и последним стал Вильсон Изидор, который, возможно, выйдет уже в Казани. Перед паузой «Зенит» в Москве сыграл вничью с ЦСКА, сумев сравнять в концовке, но создав немало моментов, хотя характер всей игры определил ляп вратаря Кержакова на 4-й минуте, после чего соперник действовал по счету и почти удержал его. Чемпион продолжит доминировать в матчах с любыми соперниками дома и на выезде, но регулярно теряет очки.

«Рубину», похоже, уготована борьба за выживание, но дома коллектив Рахимова в чемпионате пока проиграл лишь «Спартаку», так что легкой прогулки для «Зенита» не ожидается. Ничья не устроит петербуржцев, ведь «Краснодар» набрал ход, а «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА — все очень близко. Проблем с составом у «Зенита» нет, и он должен брать свое, но П2 не очень выгоден, зато стоит допустить, что сине-бело-голубые, как это часто бывает, раз-другой намудрят у своих ворот против достаточно результативно играющего «Рубина», и ставка становится в три раза интереснее.

Прогноз: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 за 2.24.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 5, 17.09.2023, 22:00 Реал - Реал Сосьедад -

Нас, конечно, больше всего интересует, как проявит себя в этой игре российский баск Арсен Захарян, но для Ла Лиги это лишь одна из множества тем, а главная: удастся ли клубу из Сан-Себастьяна выстоять в гостях против единоличного уже после 4 туров лидера чемпионата. Если выделять игроков персонально, главная роль в матче, судя по стартовым турам, уготована новичку «Мадрида» Джуду Беллингему, который с ноги открыл для себя дверь в Испанию, сразу став здесь лучшим.

В этом матче задачу Беллингема и компании немного усложняет травма Винисиуса, но и без него у Анчелотти достаточно кадров, чтобы выполнить задачу. Подопечным Иманола Альгуасиля придется много работать в обороне. В прошлом сезоне «Сосьедаду» удалось ни разу не проиграть «Мадриду», не пропустить ни одного гола и даже победить в концовке, когда «сливочные» уже откровенно доигрывали чемпионат, но продлить успешную серию будет трудно. Отталкиваясь от хозяев, которые с учетом ограничений по составу на старте сезона действуют довольно прагматично, забивая в среднем по два гола за игру, но не более, и последних очных встреч, предположим, что и теперь матч не сложится особенно результативно, но Беллингем свое дело сделает.

Игорь Борунов