«Сити» добавит в коллекцию трофей, а «Ливерпуль» с «Арсеналом» выберут лидера

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Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 за 2.11.

Клубный ЧМ, по крайней мере, до предстоящей реформы не выглядит таким уж серьезным турниром, но представители Европы относятся к нему ответственно: ФИФА щедро платит за короткую поездку в Саудовскую Аравию на две игры. У «Манчестер Сити», судя по словам Гвардиолы и выбору состава, настрой особенно серьезный, ведь этого трофея в стремительно пополняющемся музее клуба, пока нет. Плюс каталонский тренер пытается выжать максимум из смены обстановки: «Сити» необходима перезагрузка на фоне последних неудач в АПЛ.

«Флуминенсе» выиграл Кубок Либертадорес, но на сегодня это лишь седьмой клуб Бразилии. Гости из Рио с большим трудом справились в полуфинале с египетским «Аль-Ахли» (2:0), забив в концовке. Вообще, атака не козырь «Флу», команда Фернандо Диниза делает ставку на оборону, которой на поле руководит прославленный Марсело. Даже без Де Брейне и Холанда победа европейцев не вызывает сомнений, но бразильцы соорудят мощные редуты у своих ворот, поэтому голевой феерии не будет.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.21.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 18, 23.12.2023, 15:30 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -

Пока «Сити» в отлучке, в АПЛ уже чувствуется дыхание «боксинг дэй». Дней на отдых между матчами все меньше. После 17 туров «Вест Хэм» и «МЮ» — соседи в таблице, лондонцы играют дома, и фаворит совсем не очевиден. Забавно, что «Вест Хэм» успел пострадать из-за памятного предыдущего матча «МЮ» на «Энфилде» (0:0). Разъяренный тем, что ни один из 34 ударов не достиг цели, «Ливерпуль» обрушил свою фрустрацию на «молотков», наколотив им пятерку в Кубке лиги (5:1), пока «МЮ» отдыхал.

Коэффициенты на разные варианты исхода почти совпадают. Оба клуба движутся по календарю непредсказуемо, поэтому лучше обратиться к тоталу. Дэвид Мойес в Ливерпуле дал отдохнуть примерно половине игроков основы, так что не стоит думать, что это окажется ключевым фактором. Эрик тен Хаг наладил «МЮ» коллективную игру в обороне, плюс вернулся Варан, хорош Онана, и Боуэну, Кудусу и Уорд-Проузу придется очень постараться, чтобы взломать оборону, о которую сточили зубы Салах и компания. А забивать в чужие ворота сегодня в «МЮ», кажется, некому: 4,5 часа без голов.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.24

Футбол Испания 2023/2024 Тур 4, 23.12.2023, 18:15 Атлетико - Севилья -

Перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги станет последним в Испании перед рождественскими каникулами. «Севилья» продолжает страдать и после вылета из еврокубков сосредоточится на борьбе за выживание — иначе это не назвать. Победитель предыдущей Лиги Европы идет на 14-м месте в Примере, в 3 очках от зоны вылета, и до победы над «Гранадой» во вторник не выигрывал в чемпионате 10 матчей подряд. «Атлетико» проводил прекрасный сезон, но вдруг потерял 5 очков в двух турах и выпал из тройки. Впрочем, в случае победы команда Симеоне вновь нагонит «Барселону».

По игре «Севилья» небезнадежна, с новым тренером Кике Флоресом уже одержана победа, а у «Атлетико» матч из-за перебора карточек пропустят сразу два основных защитника Савич и Эрмосо, и это большая проблема для Симеоне. На домашнем стадионе «Атлетико» — явный фаворит и должен забивать от двух мячей, судя по статистике сезона, но и не пропустить будет крайне сложно, поэтому для перспективной ставки даже не обязательно трогать исход.

Прогноз: 1Х (победа «Ливерпуля» или ничья) и «обе забьют — да» за 2.11

Футбол Англия 2023/2024 Тур 18, 23.12.2023, 20:30 Ливерпуль - Арсенал -

В субботу вечером состоится один из главных матчей первой половины чемпионата Англии — встреча двух лидеров. Оба мечтают подальше убежать от «Сити», который то ли играет, то ли отдыхает на клубном ЧМ в Саудовской Аравии. После этого тура отставание чемпиона от первого места может вырасти до 7−8 очков. А при ничьей лидерство может стать рождественским подарком для «Астон Виллы». У команд Артеты и Клоппа все было бы супер, но «канонирам» отравило жизнь поражение в Бирмингеме, а «красным» — досадная ничья с «МЮ».

В пользу «Ливерпуля» фактор «Энфилда», хотя Клопп недоволен и требует от болельщиков прибавить поддержки. В пользу «Арсенала» отсутствие на неделе матча Кубка лиги. В остальном соперники выглядят равными. Представить себе победу «Арсенала» в гостях сложно, ведь он не выигрывал на «Энфилде» в АПЛ с 2012 года, хотя нередко добивается там ничьих, а «Ливерпуль» никому не проиграл дома в этом сезоне. Обе команды практически всегда забивают и дома, и на выезде (0:0 «Ливерпуля» с «МЮ» — великая аномалия, за которые мы и любим непредсказуемость футбола), в том числе в очных встречах друг с другом. Складываем ставку из всех приведенных выше наблюдений.

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.85

Футбол Италия 2023/2024 Тур 17, 23.12.2023, 22:45 Рома - Наполи -

В католической Италии тур перед Рождеством закрывает матч в Риме между «Ромой» Жозе Моуринью и пока еще чемпионом «Наполи». Клубы являются прямыми конкурентами за места в еврокубках, включая ЛЧ, так что будет жарко, к тому же и тем, и другим надо реабилитироваться за неудачи в предыдущих матчах. «Рома» в Серии А уступила прекрасной «Болонье» Тьяго Мотты (0:2), а «Наполи» провалил ротацию состава в кубковой игре с «Фрозиноне» (0:4).

Дома «Рома» почти не проигрывает, но «Наполи» считается более вероятным возможным победителем, и главная причина — отсутствие из-за травм сразу нескольких ключевых футболистов «джалоросси»: Абрахама, Дибалы, Смоллинга. Эксперты расходятся в прогнозах на исход, кто-то обращает внимание на хорошую домашнюю форму «Ромы», кто-то на перевес неаполитанцев в последних очных встречах и желание Хвичи, Осимхена и компании смыть позор второго тайма с «Фрозиноне». Исход может быть любым, но явные проблемы обеих команд в обороне помогут сыграть простой ставке на обмен голами.

Игорь Борунов