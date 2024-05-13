Анонс Кубка. Финал «Спартак» — «Зенит» в «Лужниках» еще возможен

Прогноз: победа «Спартака» в основное время за 2.14.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. Финал, 14.05.2024, 20:45 Балтика - Спартак -

У «Балтики» было лишь три дня, чтобы отойти от обидного поражения в матче с «Динамо», которое резко понизило шансы калининградцев удержаться в Премьер-лиге. Команда Сергея Игнашевича вовсе не безнадежна по игре, победы над «Ахматом», «Крыльями» и ЦСКА в чемпионате и «Ростовом» в Кубке это подтверждают, но бороться на два фронта под угрозой вылета очень сложно. Почти всегда балтийцы создают больше моментов, чем соперник — так было и с «Динамо», но уж слишком легко и много пропускают.

Слишкович не перестает удивлять. Даже потеряв из-за травмы лучшего защитника Бабича, «Спартак» выиграл у одного из претендентов на чемпионский титул «Краснодара», причем в пятый раз за семь матчей под руководством боснийского тренера красно-белые сыграли на ноль. Именно надежной обороны не хватило «Спартаку» чтобы включиться в борьбу за высокие места в РПЛ, но Слишкович уже это исправил. В отличие от «Балтики», «Спартак» может сосредоточиться на Кубке, чтобы во второй раз за три года сыграть в финале. Дело даже не в том, что «Спартак» лучше — очень может быть, что при своих болельщиках «Балтика» опять больше времени проведет в атаке. «Спартак» Слишковича не постесняется, когда надо, сыграть от обороны, фантастически мотивирован, а ключом к победе может стать психология — тут у «Спартака» явное преимущество.

Прогноз: победа «Зенита» в основное время за 2.09.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Финал, 15.05.2024, 20:45 Зенит - ЦСКА -

ЦСКА только что уже обыграл «Зенит» на его поле: ну как ЦСКА — вообще-то это сделали Тороп и Обляков. Если бы не их самоотверженные действия, исход наверняка был бы иным. Теперь ужасно интересно, кого Владимир Федотов отрядит в ворота в кубковой игре. «Зенит» чертовски раздражен кризисом, клубные боссы, не скрывая, устраивают игрокам разносы, как школьникам, а доминирование в российском футболе, кажется, уже завершилось или вот-вот завершится. Тем не менее, все, что нужно команде Сергея Семака — сыграть в среду так, как она заканчивала матч в субботу, и тогда расколдовать ворота ЦСКА наверняка удастся: количество перейдет в качество.

Болельщики ЦСКА ликуют: прервалась 13-летняя серия без побед в Питере, но в остальном последний месяц, ровно как у «Зенита», прошел под знаком сплошных неудач. В таблице чемпионата ЦСКА — последняя команда Москвы, потому что у красно-синих очень мало побед. В противостоянии с «Зенитом» из 28-го тура в пользу армейцев сложилось буквально все. Вендел не забил в пустые, судья проглядел удаление у гостей, Кассьера очутился не у чужих ворот, а у своих, чтобы заработать случайный пенальти, а Тороп почувствовал себя лучшей версией Акинфеева. Два матча подряд так везти не может. «Зенит» пора было разбудить, отхлестав по щекам, и ЦСКА, возможно, во вред себе после домашней ничьей в первой игре финала Пути РПЛ, это и сделал. Говорят, «Зенит» оставят без премиальных, если он оставит руководство клуба без трофеев — профессионалы в такой ситуации включаются на полную.

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Игорь Борунов