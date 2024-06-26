Анонс дня. Карпатская ничья, гол Лукаку и Хвича против Роналду

Прогноз: ничья за 2.13.

Словакия — Румыния Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа E, 26.06.2024, 19:00 Словакия - Румыния -

В самой ровной группе за всю историю Евро все пока туманно. Представляете, если команды так и финишируют с равенством очков? Вполне возможно. Словакию и Румынию дележ баллов по одному на страну устраивает. Риск чреват проблемами — в группе Е на волосок от вылета все, даже Бельгия. Не надо бросаться громкими словами «договорняк»: зачем договариваться, раз и так все понятно? Вспоминается печально знаменитая «скандинавская ничья» на Евро-2004 между Швецией и Данией (2:2), которая вышла боком Италии. Были жалобы, наказаний не было.

Мотивация бороться за победу есть. Первое место в группе отправляет его обладателя в относительно легкую половину сетку плей-офф, подальше от Германии, Испании и Франции. С Францией в ⅛ финала сыграет команда, занявшая в группе Е второе место. Согласна ли на это Румыния? Вряд ли румыны или словаки верят в путь аж до финала, поэтому им не до выбора сетки. Верим, что примерно равные по классу и игре команды не устроит одночковая синица и они ринутся всем составом добывать трехочкового журавля? Решать вам.

Прогноз: победа Бельгии и тотал меньше 4.5 за 2.00.

Украина — Бельгия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа E, 26.06.2024, 19:00 Украина - Бельгия -

Украину угораздило попасть под разгром от Румынии на старте, поэтому ей и сложнее всех, и проще всех: сохранение статус-кво оставляет за бортом плей-офф именно «жовто-блакитных». Зато можно не думать о раскладах и надеяться только на себя. Наверняка в топ-16 пробиться можно, только совершив сенсацию и обыграв звездную Бельгию, иначе за тебя все решат в параллельном матче и вряд ли в твою пользу. Таков путь.

Голы Лукаку отменяли и отменяли, но Кевин Де Брейне сказал: «Хватит». Его мяча и гола Тилеманса хватило, чтобы побороть проклятие. Теперь разогнавшаяся бельгийская армада готова смять Украину. Вот Бельгия наверняка обошлась бы без флешбеков ЧМ-2018, когда путь к вполне реальному титулу преградила именно Франция, поэтому ничья ей не нужна. Шапаренко, Зинченко и компания показали волю к победе, переломив ужасное начало матча со Словакией, но теперь соперник таков, что в третий раз подряд включаться в игру ближе к середине может быть уже поздно. Разгромов в решающем туре почти не бывает, но с украинской обороной стоит поднять планку «тотала меньше». Вдруг голы Лукаку начнут засчитывать.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.02

Чехия — Турция Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа F, 26.06.2024, 22:00 Чехия - Турция -

После 1-го тура Турцию чуть ли не записали в фавориты Евро, но португальцы показали, кто тут фаворит, а турки — лишь один из самых удивительных автоголов в истории футбола. Чехия качественно выглядела как против Португалии, так и против Грузии, сделав грузинского вратаря Мамардашвили авансом лучшим голкипером турнира, но с очками беда. Турки имеют полное право играть от обороны, а чехам придется атаковать не меньше, чем в игре с Грузией и проверить реакцию Гюнока или Байындыра.

Трудно сказать, что из этого выйдет. Турция умеет выбегать в контратаки, а чехи выглядят впереди гораздо острее, чем ожидалось, но реализация подкачала, еще и травмировался их самый известный нападающий Патрик Шик. Но турки умеют удивить со знаком минус в обороне. В матче, где на кону так много, рискованно ставить на голы, но дело в том, что с такой манерой игры командам просто трудно будет их избежать.

Прогноз: победа Португалии и тотал больше 2.5 за 2.04.

Грузия — Португалия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа F, 26.06.2024, 22:00 Грузия - Португалия -

Испания, обеспечив себе первое место в группе, выпустила на 3-й тур дублеров. У Роберто Мартинеса другой подход, ему важнее ритм лидеров, и он уже анонсировал выход в старте Роналду, например. Это плохая новость для Грузии. Ну, Хвича хотел сыграть против Криштиану и поменяться с ним футболками. Есть возможность. Кстати, на общем фоне смелой и романтичной сборной Грузии, которая играет по модели «была не была», Кварахцелия совсем не заметен. Пора бы блеснуть в, возможно, последнем матче на Евро.

Даже с учетом того, что Португалии вроде бы уже ничего не надо, победа Грузии (а для выхода из группы на первом в истории большом турнире ей нужна только победа) выглядит чем-то из разряда фантастики. Нет никаких сомнений в том, что все грузинские футболисты выложатся без остатка и болельщики будут ими гордиться. Но должен же хоть кто-то на этом Евро набрать в группе все 9 очков. И пусть Хвича с Роналду обменяются не только футболками, а, например, голами.

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Игорь Борунов