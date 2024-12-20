Борьба лидеров в Испании, матчи «Баварии», «Ливерпуля» и «Сити»

Прогноз: победа «Баварии» и «обе забьют — да» за 2.37
Еще недавно зимняя пауза в Германии была почти такая же долгая, как в России, но теперь в ногу с Европой сошла на нет, и звание «зимнего» чемпиона лишилось былого символизма. Лидером на трехнедельные каникулы уйдет «Бавария», вопрос — c каким отрывом. «РБ» без боя не сдастся. Это в Лиге чемпионов на «Лейпциге» висит проклятие: крепкая команда проиграла все матчи, хотя все они были почти равными. В бундеслиге коллектив Марко Розе может еще и за чемпионство бороться, так что матч в Мюнхене очень важен.
«Бавария» впервые в бундеслиге этого сезона проиграла в негостеприимном Майнце, но на то были причины. Компани и компании не хватило Нойера, Комана, Гнабри и Кейна, но английский бомбардир уже готов нарастить голевой счет, тем более, матч домашний, и своих фанатов перед Рождеством надо уважить. Но в Лейпциге интересная группа атаки, и, учитывая что «Бавария» совсем перестала играть на ноль, хотя бы раз Даниэля Переца она огорчит.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.84
Страдания Гвардиолы продолжаются. «Сити» никак не выздоровеет, и каждый норовит воспользоваться слабостью чемпиона. У другого испанского тренера Эмери свои проблемы: «Вилла» уступила «Ноттингем Форесту» — единственному клубу, который в последние месяцы Гвардиоле удалось одолеть, но до того у бирмингемцев было три победы подряд, и в случае еще одной они даже опередят своего нынешнего соперника в АПЛ.
У «Астон Виллы» лучший вратарь мира Эмилиано Мартинес, который собрал все премии и в каждом туре совершает нереальные сейвы, но даже с ним у Бирмингема отрицательная разница мячей в АПЛ. С такой игрой в обороне это хороший спарринг для «Сити», чтобы хотя бы у чужих ворот вновь ощутить свою мощь. Исход сейчас сложно предсказать — как пойдет, а голы в те и другие ворота выглядят неизбежными.
Прогноз: Двойной шанс Х2 (ничья или победа «Атлетико») за 1.91.
«Реал» и «Барса» по очереди пережили временный кризис, а когда дым развеялся, выяснилось, что в чемпионской гонке их уже трое: «Атлетико» Диего Симеоне набрал ход и по потерянным очкам лучший в Ла Лиге. С учетом Лиги чемпионов у «матрасников» 11 побед подряд. «Барса» за этот период успела проиграть «Реал Сосьедаду», «Лас-Пальмасу» и «Леганесу», однако ее считают фаворитом матча, даже с учетом очередной потери Ламина Ямаля из-за травмы.
Наверное, дело в том, что «Атлетико» в последние годы не даются встречи с «Барселоной»: сколько раз мадридский клуб был в лучшей форме, чем соперник, (как сейчас), а на выходе пять поражений подряд даже без забитых голов в четырех последних случаях. Бывало и наоборот. Сейчас механизм Симеоне действует без сбоев. Прекрасен Гризманн, в порядке Серлот, Де Поль, Корреа и Молина, а у Флика без Ямаля рушится атака. У «Атлетико» есть все, чтобы прервать плохую серию дуэлей с «Барсой».
Прогноз: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.89.
Воспользоваться тем, что конкуренты играют друг с другом, обязан «Реал». Команда Анчелотти сгоняла в Катар за очередным трофеем. Соперник из Мексики не доставил королевскому клубу никаких проблем, и даже нынешняя «Севилья», которая вот уже три года, увы, совсем не там, где мы привыкли ее видеть, наверняка покажет совсем другой уровень сопротивления. Андалусийцы нынче в середине таблицы, но тренеру Пимьенте удалось стабилизировать игру. В составе немало известных имен, но звезда сейчас одна — хавбек сборной Бельгии Лукебакио.
«Реал» снова разгоняется, и проблема в этом матче только одна: отсутствие из-за перебора карточек новоиспеченного лучшего игрока года по версии ФИФА Винисиуса, но Карло Анчелотти ее успешно решит. Однако «Севилья» — серьезный оппонент, так что на сей раз разгром маловероятен.
Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.73.
«Тоттенхэм» нет-нет да и напомнит, что недавно этот клуб причисляли к грандам. Лондонцы идут в середине таблицы, но на неделе в ярком стиле выбили «МЮ» из Кубка лиги, где уже дошли до полуфинала. Команда Энджа Постекоглу способна обыграть любого и уступить любому, поэтому домашний матч с «Ливерпулем», потерявшим очки в двух подряд турах АПЛ, крайне любопытен. Тем более, им как раз предстоит в январе-феврале рубиться друг с другом в Кубке лиги.
«Ливерпуль» выглядел лучшей командой Европы этой осенью, но даже у Арне Слота бывают проблемы, как показали встречи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2). Обращаем ваше внимание на счет, как и в кубковой игре «шпор» с манкунианцами (4:3). «Ливерпуль» никак не может надежно отыграть 90 минут в обороне, а «Тоттенхэм» декларирует ультраоткрытый футбол. У лидера вновь могут быть проблемы, исход непредсказуем, даже в формате двойного шанса, но голы будут. Много голов.
erid: 2VtzqvcccY7
Игорь Борунов
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+