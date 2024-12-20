Борьба лидеров в Испании, матчи «Баварии», «Ливерпуля» и «Сити»

Еще недавно зимняя пауза в Германии была почти такая же долгая, как в России, но теперь в ногу с Европой сошла на нет, и звание «зимнего» чемпиона лишилось былого символизма. Лидером на трехнедельные каникулы уйдет «Бавария», вопрос — c каким отрывом. «РБ» без боя не сдастся. Это в Лиге чемпионов на «Лейпциге» висит проклятие: крепкая команда проиграла все матчи, хотя все они были почти равными. В бундеслиге коллектив Марко Розе может еще и за чемпионство бороться, так что матч в Мюнхене очень важен.