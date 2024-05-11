Международный союз биатлонистов усилит допинг-контроль россиян в предолимпийском сезоне
В международный пул допинг-тестирования на сезон-2024/25 включены 14 российских биатлонистов.
В международный пул допинг-тестирования на сезон-2024/25 включены 14 российских биатлонистов.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Представительство россиян в новом пуле допинг-тестирования Международного союза биатлонистов (IBU) по сравнению с прошлым сезоном увеличилось на одного человека — с 13 до 14. Об этом свидетельствуют материалы IBU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В международный пул допинг-тестирования на сезон-2024/25 включены 8 российских биатлонистов и 6 биатлонисток. В список вошли Карим Халили, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Анастасия Гореева, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко. Анастасия и Наталья Шевченко, Казакевич, Мухамедзянов и Пащенко не входили в пул тестирования IBU в прошлом сезоне. Выбыли из международного пула Никита Поршнев, Максим Цветков, Ульяна Нигматуллина и Екатерина Носкова.
IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона. В течение сезона пул может претерпевать изменения. Всего в новый международный пул допинг-тестирования вошли 116 биатлонистов (59 мужчин и 57 женщин). Первое место по числу включенных спортсменов занимает Норвегия (16).
Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.
Из-за санкций, наложенных IBU, российские биатлонисты на протяжении двух последних сезонов были лишены возможности выступать на международных соревнованиях.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.