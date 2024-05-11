Российская биатлонистка Анна Никулина завершила карьеру
Спортсменка по итогам сезона-2014/15 стала обладательницей Кубка IBU.
Спортсменка по итогам сезона-2014/15 стала обладательницей Кубка IBU.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Обладательница Кубка IBU сезона-2014/15 биатлонистка Анна Никулина завершила профессиональную карьеру. Об этом ТАСС сообщил Александр Никифоров, исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области, которую представляла спортсменка.
«Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру», — сообщил Никифоров.
Никулиной 32 года. На этапах Кубка мира биатлонистка выступила в четырех гонках, не попав на призовые места. В последний раз в международных соревнованиях она участвовала в 2020 году.