Губерниев: «В российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР. Претензий много»

«Тем временем в российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР! Общение жесткое, чаты дымятся! Вопросов и претензий много, в том числе и по расписанию стартов на сезон. Ждем выступлений, разоблачений и подробностей… Или опять все испугаются?



Но ясно одно. Когда в организациях (тех или иных) заправляют алкаши, в том числе и запойные, жди беды. Или нарколога. Но вот это неточно», — написал Губерниев в телеграм-канале.