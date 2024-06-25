21:09 (мск), источник: Sport24

Губерниев: «В российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР. Претензий много»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о назревающем конфликте в отечественном биатлоне.

Губерниев: «В российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР. Претензий много» | Источник: РИА "Новости"

По его информации, тренеры сборной недовольны решениями руководства Союза биатлонистов России.

«Тем временем в российском биатлоне разгорается нехилый конфликт между тренерами и верхушкой СБР! Общение жесткое, чаты дымятся! Вопросов и претензий много, в том числе и по расписанию стартов на сезон. Ждем выступлений, разоблачений и подробностей… Или опять все испугаются?

Но ясно одно. Когда в организациях (тех или иных) заправляют алкаши, в том числе и запойные, жди беды. Или нарколога. Но вот это неточно», — написал Губерниев в телеграм-канале.

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