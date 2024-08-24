Смольская стала чемпионкой Беларуси по летнему биатлону в масс-старте

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» продолжаются открытый чемпионат и первенство Республики Беларусь по летнему биатлону, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.



Участники турнира определяют лучших в трех возрастных категориях — взрослой, юниорской (U21) и юношеской (U18). Победу в масс-старте одержала Динара Смольская, показавшая лучший результат на дистанции 12,5 км. Серебро взяла Анна Сола, а замкнула тройку призеров Ксения Воробей.