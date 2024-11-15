Двенадцать белорусов выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона в ХМАО

Участие в соревнованиях примут 15 команд по четыре биатлониста (по двое мужчин и женщин). Двенадцать квартетов составили спортсмены из России, еще три коллектива укомплектованы представителями нашей страны. В команду «Белорусский нефтяник» вошли лидеры национальной сборной Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская и Анна Сола, за «Белорусский клуб биатлона» побегут Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева, а в составе «Белорусских зубров» выступят Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей и Елена Кулак.



Первым видом соревновательной программы станет мужской масс-старт, который начнется завтра в 10.00 по минскому времени. Спустя два с половиной часа сильнейших в этой же дисциплине определят женщины. В воскресенье спортсмены разыграют медали в смешанной эстафете. За победу в личной гонке на Кубке МЛКБ атлеты заработают по одному миллиону российских рублей (Br34 тыс.), серебряные призеры получат 500 тыс. российских рублей (Br17 тыс.), бронзовые — 250 тыс. российских рублей (8,5 тыс.). Команда-победитель общего зачета турнира будет награждена переходящим кубком.



Биатлонный сезон-2024/25 в начале сентября открыл первый этап Кубка Содружества в Красноярске, где спортсмены соревновались на лыжероллерах. Наши спортсмены завоевали пять наград: три победы в трех гонках одержал Антон Смольский, Динара Смольская выиграла женский масс-старт, а у мужчин Дмитрий Лазовский был в этом виде вторым. Второй этап Кубка Содружества пройдет с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске, там же в конце месяца состоится стартовый этап Кубка России.