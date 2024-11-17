Кристина Резцова отметила, что все биатлонисты «любят денюжки»

Резцова отметила, что специально не готовилась к борьбе за миллион. «За деньгами все гонятся, сто процентов, кто бы что ни говорил. Но это всего один старт. В принципе можно было бы подготовиться к нему и после немного “откатиться”, но у меня не было такой задачи — для меня было важно классно начать и кайфануть от гонки, я вполне довольна результатом», — сказала биатлонистка, занявшая в гонке седьмое место.