Белорусы стали третьими в смешанной эстафете на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Преимущество «Нефтяника» растаяло на третьем этапе: Анна Сола зашла на два штрафных круга на рубеже из положения лежа и надолго задержалась на стойке. Тем не менее благодаря высокой скорости на лыжне Анна сохранила свою команду в числе лучших, передав эстафету третьей с отставанием от лидеров в 16 секунд. Бежавшая на заключительном этапе Динара Смольская на стрельбе была практически безупречна, но достать россиянок у нашей спортсменки не получилось. Как итог — бронза для «Белорусского нефтяника».