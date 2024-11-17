Белорусы стали третьими в смешанной эстафете на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Участие в смешанной эстафете приняли 15 квартетов — в 12 из них вошли российские спортсмены, еще три команды составили представители Беларуси. На первом этапе нашего флагманского клуба «Белорусский нефтяник» бежал Антон Смольский: лидер сборной не допустил ошибок на стрельбе и завершил свой отрезок первым с преимуществом в 6 секунд. Ушедший следом Дмитрий Лазовский обошелся одним дополнительным патроном на стрельбе — соперники работали гораздо хуже, поэтому белорус увеличил отрыв почти до полуминуты.
Преимущество «Нефтяника» растаяло на третьем этапе: Анна Сола зашла на два штрафных круга на рубеже из положения лежа и надолго задержалась на стойке. Тем не менее благодаря высокой скорости на лыжне Анна сохранила свою команду в числе лучших, передав эстафету третьей с отставанием от лидеров в 16 секунд. Бежавшая на заключительном этапе Динара Смольская на стрельбе была практически безупречна, но достать россиянок у нашей спортсменки не получилось. Как итог — бронза для «Белорусского нефтяника».
Победу в смешанной эстафете одержала команда Лыжного клуба Наседкина в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой. Вторыми стали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили и Виктория Сливко (БК «Профински»). «Белорусские зубры» (Максим Воробей, Степан Данилов, Ксения Воробей и Елена Кулак) заняли седьмое место, а Белорусский клуб биатлона, за который выступали Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева, замкнул десятку сильнейших.